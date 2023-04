To ojciec Kamila zauważył, że ośmiolatek wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Gdy mężczyzna rozcinał na dziecku ubrania, które przykleiły się do krwawiącej skóry chłopca, jego matka tłumaczyła, że Kamil poparzył się herbatą. - Miał połamane nóżki, niosłem go na rękach do śmigłowca LPR. W tym czasie Magda, matka Kamila, szła ulicą z Dawidem. Trzymali się za ręce i cynicznie śmiali, gdy Kamila zabierał śmigłowiec - opowiada ojciec chłopca.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl