Ośmioletni Kamil z Częstochowy (woj. śląskie, pow. częstochowski) trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 3 kwietnia z obszernymi poparzeniami ciała. Ojczym dziecka miał oblać go wrzątkiem i rzucić na piec kuchenny. Chłopiec miał również ślady po licznych złamaniach, do których mogło dojść w ciągu ostatniego miesiąca - przekazuje "Fakt".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Derski gościem Zielonego Poranka (07.04)

Częstochowa. Szpital wydał oświadczenie w sprawie ośmioletniego Kamila

6 kwietnia personel szpitala poinformował o stanie chłopca i zaapelował, by nie angażować się w organizowane zbiórki. "Nasi anestezjolodzy i cały personel medyczny szpitala walczą o życie Kamilka. Dziecko cały czas jest w ciężkim stanie. Z powodu rozległych oparzeń przejdzie jeszcze kilka zabiegów operacyjnych" - przekazano w komunikacie.



"Uczulamy na zbiórki publiczne dla Kamilka, które w ostatnich godzinach licznie pojawiły się w sieci. Kamilek jako pacjent naszego szpitala nie potrzebuje obecnie żadnych pieniędzy czy prezentów. Wsparcie będzie potrzebne, dopiero gdy opuści szpital i trafi do dobrych ludzi. Póki co sugerujemy nie wpłacać żadnych pieniędzy na niezweryfikowane zbiórki na rzecz chłopczyka" - przekazał szpital.

Częstochowa. Ośmioletni Kamil trafił do szpitala z rozległymi obrażeniami

Według ustaleń śledczych, 29 marca ośmioletni Kamil miał zostać oblany wrzątkiem, jednak trafił do szpitala dopiero 3 kwietnia, ponieważ matka oraz ojczym nie wezwali pomocy. Zareagował biologiczny ojciec Kamila, gdy odwiedził syna w dzielnicy Stradom w Częstochowie, gdzie mieszkał wraz z matką, ojczymem i resztą rodzeństwa. Zawiadomił wtedy pogotowie oraz policję.

Ojciec poparzonego 8-latka: Cynicznie się śmiali, gdy Kamila zabierało LPR

- Oparzenia prawdopodobnie wystąpiły tydzień temu. Objęły około jedną czwartą powierzchni ciała. Ból przy takich obrażeniach musiał być dotkliwy. Spalone włosy na głowie wskazują, że dziecko oparzył płomień, nie wiadomo jednak jaka substancja płonęła. Ośmiolatek trafił do szpitala zaniedbany. Był wychudzony, odwodniony i brudny - przekazał dr n. med. Andrzej M. Bulandra w rozmowie z dziennikarzami Polsat News.



Według policji matka chłopca Magdalena B. miała być obojętna na zachowanie Dawida B. wobec jej syna. Po zatrzymaniu małżeństwa w domu została piątka dzieci, którymi zajął się brat kobiety. W czerwcu 2022 roku pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miał wnioskować o umieszczenie pięciorga dzieci (kobieta była wtedy w szóstej ciąży) w rodzinie zastępczej. Tego samego roku, w sierpniu sąd umorzył jednak postępowanie, twierdząc, że nie ma powodów, by odebrać dzieci. Kilka dni temu sąd ponownie pochylił się nad sprawą rodziny - przekazuje "Fakt".

Pobity i poparzony ośmiolatek trafił do szpitala. "Usiłowanie zabójstwa"

Częstochowa. Prokuratura postawiła zarzuty matce o ojczymowi Kamila

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek przekazał, że zatrzymany 27-letni ojczym oraz 35-letnia matka dziecka usłyszeli już zarzuty. - Dawidowi B. prokurator zarzucił, że 29 marca br. usiłował pozbawić życia swojego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował ciężkie obrażenia ciała - oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn - powiedział rzecznik cytowany przez TVN24. Mężczyzna usłyszał również zarzuty bicia dziecka, przypalania papierosami oraz doprowadzenie do złamań i ran oparzeniowych. Matka dziecka jest podejrzana o narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Stwierdzono także, że pomagała mężowi znęcać się nad Kamilem. Prokuratura złożyła wniosek o umieszczenie matki i ojczyma Kamila w areszcie na trzy miesiące.