Zarząd OSP w Czarnej Dąbrówce opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym przedstawiono przebieg spotkania strażaków z proboszczem miejscowej parafii. Od kilku dni trwa konflikt między obiema stronami, w wyniku którego strażacy nie wezmą udziału w warcie przy Grobie Pańskim podczas najbliższych świąt wielkanocnych. Sporu nie załagodziła wizyta strażaków na plebanii - po 10 minutach rozmowy ksiądz wyrzucił swoich gości z budynku.

Strażacy nie doszli do porozumienia z księdzem. "Wyrażamy bezsilność, bezradność i ogromne zdziwienie"

4 kwietnia strażacy z Czarnej Dąbrówki poinformowali, że w tym roku nie będą uczestniczyli w tradycyjnych obchodach Wielkanocy. Przyczyną miały być żądania finansowe księdza, który udział strażaków w ceremonii uzależnił od tego, czy dokonają oni wymaganych przez proboszcza wpłat na kościół. Strażacy postanowili spotkać się w tej sprawie z duchownym. "Spotkaliśmy się z księdzem na naszą wyraźną prośbę, wczoraj (tj. 5 kwietnia - red.) o godzinie 20 w budynku plebanii (...). Ksiądz na samym wstępie poinformował nas o tym, że ze względu na medialny charakter sprawy będzie nagrywał spotkanie dyktafonem, my w odpowiedzi również włączyliśmy nagrywanie" - czytamy w komunikacie.

Strażakom szybko dano do zrozumienia, że ich plany załagodzenia konfliktu spełzną na niczym. Ksiądz przedstawił nierozsądne, zdaniem strażaków, żądania, po czym wyprosił ich z budynku plebanii. Strażacy są bardzo zawiedzeni zachowaniem proboszcza. "Po rozmowach z Księdzem z naszej parafii wyrażamy bezsilność, bezradność i ogromne zdziwienie tak karygodną w naszym odczuciu postawą proboszcza" - stwierdzili.

Czarna Dąbrówka. Proboszcz żądał od strażaków usunięcia wpisu dot. warty przy Grobie Pańskim

Strażacy uznali za nieakceptowalne m.in. żądanie usunięcia wpisu na temat uzależnienia dopuszczenia ochotników ze straży pożarnej do uczestnictwa w warcie przy Grobie Pańskim od wpłacenia składek na kościół. Proboszcz mieć powiedzieć, że jeśli wpis nie zostanie usunięty, dalszy dialog będzie niemożliwy. Ksiądz chciał także, aby strażacy przeprosili parafian. Gdy strażacy zostali wyproszeni z plebanii, przypomnieli duchownemu, że wnieśli oni istotny wkład w budowę obiektu. Zgodnie z relacją strażaków proboszcz zareagował na to ironiczną uwagą.

"Byliśmy oburzeni tym faktem (wyproszenia z plebanii - red.), przypomnieliśmy Księdzu, że budynek plebanii, w przypadku działalności poprzednich Księży, było to często miejsce spotkań i zdecydowanie nigdy nikt nie został wyproszony, a sami strażacy często pomagali w pracach remontowych - usłyszeliśmy ironiczny komentarz, że 'właśnie widać jacy to fachowcy robili - tak że ja muszę wszystko teraz remontować' (ta wypowiedź odbyła się już na zewnątrz i nie została zarejestrowana) - napisali strażacy.

"Pisanie na grupie do rodziców dzieci, które przygotowują się do sakramentu cyt. 'Uprzejmie informuje, że na skutek publikacji OSP Czarna Dąbrówka jestem zmuszony zawiadomić nadzór budowlany o stanie w jakim znajduje się kościół. (...) Jeśli w związku z tym kościół zostanie zamknięty to proszę podziękować strażakom za rozpoczętą akcje' - uważamy za teksty poniżej godności a kontynuacja cyt. 'Proszę wpłynąć na strażaków żeby usunęli post', 'Jak chcecie mieć komunie rozmawiajcie ze strażakami' to już zakrawa o SZANTAŻ i jest zachowaniem odrażającym i niedopuszczalnym. Jak można szantażować rodziców dzieci w celu zamiecenia pod dywan sprawy z egzekwowaniem składek na kościół" - dodają strażacy.

Strażacy podkreślili również, że zamierzają stanowczo bronić swoich racji w sporze z proboszczem "Smutne jest to, że w okresie Świąt Wielkiej Nocy musimy brać udział w ujawnianiu takich rzeczy - natomiast nie może być zgody i cichego przyzwolenia na powyższe działania. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takiej postawie zaprezentowanej przez Księdza w ostatnich dniach" - oświadczyli.