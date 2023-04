Do zdarzenia doszło w środę (5 kwietnia) miejscowości Mikołajewice w gminie Warta (województwo łódzkie). Nastolatkowie poszli na spacer wzdłuż rzeki. Ok. godz. 20 zadzwonili pomoc, bo przez długi czas nie mogli wydostać się z podmokłego, bagnistego terenu.

Mikołajewice. Akcja ratunkowa trwała ponad dwie godziny

- Na miejsce pojechali policjanci z warciańskiego komisariatu, którzy przeczesywali teren rozlewiska rzeki oraz pobliskie miejscowości. Poprosił o wsparcie straż pożarną - przekazała "Dziennikowi Łódzkiemu" asp.szt. Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu. Kiedy udało się zlokalizować 14-latków, pojawił się kolejny problem. Ze względu na podmokły teren funkcjonariusze nie mogli się do nich dostać.

Kamera, dorny i pies tropiący

Funkcjonariusze utrzymywali z nastolatkami kontakt telefoniczny. Ich ewakuacja trwała ponad dwie godziny. - Do chłopców dotarli pieszo ratownicy - poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu st. kpt. Marcin Zwierzak.

W akcji brało udział dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Sieradza, grupa specjalistyczna z psem ratowniczo-tropiącym z OSP Proboszczowie, a także wyposażona w kamerę termowizyjną i drony OSP Strzałków.

Chłopcy przytomni, ale wychłodzeni

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu st. kpt. Marcin Zwierzak podkreślił, że "akcja ratunkowa była dynamiczna", a do poszukiwań zaangażowane zostały "znaczne siły i środki". Jak dodał, uratowanych chłopców przetransportowano quadami do miejsca, w którym czekała na nich pomoc medyczna. Byli przytomni, ale wychłodzeni. Trafili na obserwację do sieradzkiego szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.