Kierowcy bmw zignorowali przepisy, zapłacą za to 30 i 11 tysięcy złotych. Policja ostrzega [WIDEO]

Polska Policja prowadzi specjalną skrzynkę "Stop agresji drogowej", na którą kierowcy mogą nadsyłać zarejestrowane przez siebie niebezpieczne zachowania innych kierujących. W czwartek trafiło tam nagranie, na którym kierowca bmw, nie zważając na linię podwójną ciągłą i przejście dla pieszych, wyprzedzał inny samochód. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gródków (woj. śląskie, pow. będziński), na drodze wojewódzkiej nr 913. Policjanci z pobliskich Wojkowic ustalili, że za kierownicą siedział 26-letni mieszkaniec Sosnowca. Skierowali już do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. "Oprócz 20 punktów karnych grozi mu nawet 30 tysięcy złotych grzywny" - przekazali mundurowi na swojej stronie. Poniżej można obejrzeć nagranie, o którym mowa:

REKLAMA

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i rozwagę podczas jazdy. "Brawura i lekceważenie przepisów niejednokrotnie doprowadziły do tragicznych w skutkach zdarzeń. Na łamanie przepisów nie ma też zgody ze strony innych uczestników ruchu drogowego, którzy coraz częściej, będąc świadkami niewłaściwych zachowań, przesyłają zarejestrowane wykroczenia na specjalnie przygotowane do tego policyjne skrzynki" - czytamy w komunikacie.

Strażacy ratowali nastolatków, których wciągało bagno. "Takiej akcji jeszcze nie mieliśmy"

Mazowieckie. 34-letni Litwin staranował tablice, uderzył w barierki. Miał 0,7 promila

Popularny kanał "STOP Cham" pokazał w czwartek inne niebezpieczne zdarzenie z udziałem kierowcy bmw, do którego doszło dzień wcześniej na trasie S8 w kierunku Białegostoku, na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. 34-letni Litwin nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne. "Elementy tych barier uszkodziły ciężarówkę jadącą prawym pasem ruchu, którą kierował 34-letni mieszkaniec woj. podlaskiego, na szczęście mężczyźni nie odnieśli obrażeń" - poinformowała mł. asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka prasowa policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili trzeźwość Litwina - miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Zanim 34-latek trafił do policyjnego aresztu mundurowi, zatrzymali jego prawo jazdy, a uszkodzone auto trafiło na parking strzeżony. Jak podała Laczkowska, "z uwagi na fakt, że sprawca jest obywatelem Litwy, zastosowano wobec niego tryb przyśpieszony. W czwartek, gdy 34-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji pod działaniem alkoholu". Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał łącznej karze grzywny w wysokości 6,5 tys. zł i 5 tys. zł świadczenia Fundusz Sprawiedliwości. Dostał trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.