Policjanci z wydziału prewencji oławskiej jednostki regularnie przeprowadzają lekcje w szkołach, na których rozmawiają z nastolatkami o przejawach demoralizacji, zgubnym wpływie alkoholu oraz narkotyków, a także o odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadku naruszenia przepisów. Podczas jednej z takich wizyt mundurowym towarzyszył policyjny pies, który zaalarmował funkcjonariuszy o podejrzanej zawartości plecaka jednej z uczennic.

Policyjny pies wywąchał narkotyki podczas pokazu w szkole

We wtorek 4 kwietnia w jednej ze szkół powiatu oławskiego odbyło się spotkanie młodzieży z policyjnym profilaktykiem. W trakcie lekcji poruszono m.in. temat zgubnego wpływu narkotyków i alkoholu na zdrowie i życie człowieka. Tego dnia wraz z funkcjonariuszami do szkoły przybył także pies wyspecjalizowany w wykrywaniu zapachów niedozwolonych substancji. - Ku zaskoczeniu wszystkich, w pewnym momencie pies zareagował w sposób wskazujący na to, że wyczuł narkotyki. Szybko też wskazał plecak, dając jasny sygnał, że właśnie tam znajdują się substancje zabronione - poinformowała oficerka prasowa KPP w Oławie asp.szt. Wioletta Polerowicz.

Podejrzany plecak należał do 16-latki. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego

Mundurowi zaalarmowani przez psa, który wyraźnie dawał znak, że w plecaku znajdują się, bądź znajdowały się substancje, których posiadanie jest prawem zabronione, przeszukali rzeczy jednego z uczniów. W plecaku ujawnili "nieznaczne ilości suszu roślinnego - marihuany oraz lufkę". Okazało się, że należały one do 16-letniej uczennicy. Nastolatka z powiatu oławskiego odpowie za "naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii". Policjanci przekazali dziewczynę pod opiekę rodziców oraz poinformowali o sytuacji sąd rodzinny.