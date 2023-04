Ratownik medyczny z Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krasnymstawie (woj. lubelskie) jechał do potrzebującej pomocy kobiety w Kraśniczynie 22 marca. Pacjentka czekała od 20 minut na pomoc, ponieważ nie było dostępnych ambulansów. Do zatrzymania doszło na ulicy Mostowej, gdzie nieoznakowany radiowóz policji dogonił karetkę.

Kierowca karetki został zatrzymany, gdy pędził do pacjentki

Funkcjonariusze policji oznajmili ratownikowi, że został zatrzymany z powodu nieustąpienia przez niego pierwszeństwa pieszym. Kierowca został zabrany do radiowozu, a akcja ratownicza wstrzymana. - Oczywiście poinformowałem policjanta, że jesteśmy w trakcie akcji ratowniczej i jedziemy do pacjentki, której stan jest nieznany, a która czeka już ok. 20 minut. Podałem swoje dane osobowe i zaproponowałem przesunięcie czynności na czas po powrocie z Kraśniczyna, deklarując, że sam stawię się w komendzie - relacjonuje ratownik medyczny portalowi Kronika Tygodnia.

Dyspozytor zaczął pośpieszać ratowników medycznych, widząc zastój na GPS. Kiedy załoga poinformowała go o sytuacji, poprosił o rozmowę z funkcjonariuszem. Policjant odmówił i oznajmił, że jeżeli ambulans odjedzie, będzie to interpretowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia.

Kierowca karetki twierdzi, że ze względu na to, że jest egzaminatorem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, ale jego działania były podyktowane stanem wyższej konieczności, kiedy w grę wchodziło zdrowie i życie pacjentki. Mężczyzna podaje w wątpliwość zarejestrowanie wykroczenia przez policjantów, ponieważ jego zdaniem nie posiadali oni nagrania wideo. Kierowca przyjął mandat i złożył do komendanta skargę na funkcjonariusza, którego zachowanie, zdaniem ratownika, było aroganckie i nieprofesjonalne.

Policja twierdzi, że kierowca karetki spowodował zagrożenie

Sprawę skomentowała rzeczniczka policji w Krasnymstawie, która poinformowała, że karetka jechała bez włączonych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, co powoduje obowiązek stosowania się ratowników do przepisów drogowych. Ponadto tego dnia odbywała się akcja "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego). Policjanci byli dodatkowo zobligowani do walki z zagrożeniami dotyczącymi pieszych i rowerzystów.

- Policjanci działają wedle określonych procedur, których nie mogą dowolnie interpretować. Ponadto mężczyzna, który prowadził karetkę, jak sam podkreśla, jest egzaminatorem kandydatów do otrzymania prawa jazdy. Powinien zatem mieć świadomość zagrożenia, jakie spowodował i jakie mogło mieć ono konsekwencje. Wobec zaistniałej sytuacji policjanci nie mieli innej możliwości, jak zareagować stanowczo na łamanie prawa - informuje podkom. Jolanta Babicz, oficerka prasowa KPP w Krasnymstawie w rozmowie z portalem Kronika Tygodnia.