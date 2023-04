Skatowany ośmiolatek walczy o życie. Co z jego rodzeństwem? "Nic nie mówili, bo nie potrafią"

W środę 5 kwietnia media obiegła informacja o skatowanym ośmiolatku, który ze świeżymi oparzeniami głowy i ciała trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Mieszkający na co dzień w Częstochowie chłopiec miał też liczne, nieleczone złamania. Poza poparzeniem lekarze stwierdzili też, że dziecko musiało zostać niedawno pobite.

Ośmioletni chłopiec trafił do szpitala z poparzeniami. Przebywa w ciężkim stanie na OIOM-ie

Na stan chłopca uwagę zwrócił dopiero jego biologiczny ojciec, który podczas wizyty w domu ośmiolatka (który mieszka z 35-letnią matką i 27-letnim ojczymem) zauważył liczne rany na ciele dziecka. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do Katowic. Stan pokrzywdzonego jest tak poważny, że lekarze mówią wprost, że ośmiolatek walczy o życie. - Aktualnie pacjent w stanie ciężkim przebywa na oddziale intensywnej terapii dzieci - mówili medycy na konferencji prasowej.



Wiadomo, że oparzenia powstały tydzień przed przyjęciem do szpitala, a nieleczone złamania co najmniej miesiąc wcześniej. Spalone włosy wskazują na to, że dziecko było prawdopodobnie czymś oblane i podpalone. Chłopiec był wychudzony, odwodniony i brudny, a jego obrażenia nie były wcześniej leczone.

Częstochowa. Skatowany 8-latek trafił do szpitala. Ojczym usłyszał zarzuty

"Nikt niczego nie podejrzewał, a chłopcy nic nie mówili, bo nie potrafią"

Coraz więcej wiadomo też o samej rodzinie ośmiolatka. Wiadomo, że matka, ojczym i dzieci wróciły do jednego z mieszkań przy ulicy Kosynierskiej w Częstochowie cztery tygodnie temu. Z ustaleń Onetu wynika, że w miejscu tym przebywała jeszcze czwórka innych dzieci. Zostały one zabezpieczone w trakcie interwencji policji. Sąd rodzinny zdecyduje, gdzie rodzeństwo ośmiolatka zostanie umieszczone.

Do sprawy w rozmowie z TVN24 odniosła się także przyrodnia siostra ośmiolatka, 29-letnia pani Magdalena. Kobieta wyjaśniła, że od 9. roku życia była w domu dziecka, a przyrodnich braci poznała dopiero w styczniu 2023 roku. Magdalena i poparzony ośmiolatek, a także drugi 7-letni chłopiec mają tego samego ojca. "Właśnie się dowiedziałam, że Kamil ma tylko 50 proc. szans na przeżycie. Jest operowany od rana. Jest cały połamany i poparzony od samej głowy. Jak można być takim s********em i tak skrzywdzić dziecko (...). Nie wiedziałam, że tak źle się dzieje w domu moich braci" - napisała kobieta w mediach społecznościowych.

- Widziałam się z nimi trzy razy, ostatni raz 20 lutego. Nikt niczego nie podejrzewał, a chłopcy nic nie mówili, bo nie potrafią. Młodszy w ogóle nie mówi, a starszy (ośmiolatek - red.) parę słów - przekazała siostra chłopców w TVN24.

"Gdy zobaczyliśmy projekt tej ustawy, wiedzieliśmy, że to nie może pójść dalej"

Policja wcześniej nie interweniowała w rodzinie ws. przemocy, a kobieta i jej partner nie mieli założonej niebieskiej karty. Rodzina korzystała jednak z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Nasi pracownicy byli w kontakcie z rodziną, dzielnicowym, placówkami edukacyjnymi - nie było żadnych zgłoszeń czy podejrzeń związanych ze stosowaniem przemocy fizycznej wobec dzieci - przekazała Onetowi rzeczniczka MOPS w Częstochowie Olga Dargiel.

W środę 5 kwietnia prokuratura przedstawiła zarzuty matce i ojczymowi skatowanego dziecka. 27-letniemu Dawidowi B. śledczy zarzucili usiłowanie zabójstwa pasierba, poprzez polewanie go wrzątkiem i umieszczanie na rozgrzanym piecu węglowym oraz znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem (chodzi o bicie, przypalanie papierosami, powodowanie złamań i oparzeń). B. przyznał się do zarzucanych przestępstw ale odmówił składania wyjaśnień.

35-letnia Magdalena B. usłyszała zarzut narażania swego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Kobieta nie reagowała bowiem na zachowania męża i nie udzieliła synowi pomocy. 35-latka przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Para została aresztowana na trzy miesiące.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".