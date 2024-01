Szokujące odkrycie naukowców. Przebadali wodę, którą pijemy z butelek

Orzeźwienie, minerały, nawadnianie organizmu - tak reklamowana bywa woda w plastikowych butelkach. Ale z każdym jej łykiem do naszego organizmu może trafiać coś jeszcze - drobiny plastiku z samej butelki. Nowe badanie pokazało, że ilość mikroplastiku w wodzie z butelek jest szokująco wyższa od tego, co wcześniej szacowano.

Zanieczyszczenie mikroplastikiem jest nowym, ale coraz lepiej znanym zagrożeniem. Wiemy już, że dotyczy to nie tylko śmieci w oceanach, a zagrożone są nie tylko ryby i ptaki. Plastikowe odpady nie rozkładają się, jednak pod wpływem wystawienia na wodę, słońce i powietrze rozpadają się na małe kawałki. Te pozostają w środowisko, przenoszą się wraz z wodą i powietrzem. Ich obecność potwierdzono w najbardziej niedostępnych miejscach świata, a także w organizmach zwierząt i ludzi.

Pijemy mikroplastik z butelki

Mikro i nanoplastik (czyli jeszcze mniejsze drobiny) pochodzą nie tylko ze śmieci, które dryfują w oceanie. Także zwykłe użytkowanie produktów powoduje, że - pod wpływem ścierania, temperatury i innych czynników - uwalnia się mikroplastik. Tak dzieje się np. gdy pierzemy, szczególnie w wysokiej temperaturze, ubrania z poliestru, lub podgrzewamy jedzenie w plastikowych pudełkach w mikrofalówce.

A co z inną żywnością, która przechowywana jest w plastiku? Nowe badanie, którego wyniki opisuje Bloomberg.com, pokazuje, że także w ich przypadku problem jest poważny - i to większy, niż się spodziewano. Po przebadaniu próbek okazało się, że w litrze wody z plastikowej może być średnio 240 tysięcy drobnych fragmentów plastiku. To cząstki nawet kilkanaście razy mniejsze od ludzkiego włosa. Ilość plastiku była nawet 100 razy większa, niż pokazywały wcześniejsze badania.

Dotychczas nie były wykrywane, bo technologia nie pozwalała na identyfikowanie tak małych fragmentów tworzyw sztucznych. Tym razem naukowcy wynaleźli specjalną technologię mikroskopową, która pozwalała odnajdywać najmniejsze cząstki plastiku. W ten sposób sprawdzili wodę z butelek popularnych marek, kupionych w supermarketach w USA. W każdej było od 110 tys. do 370 tys. cząstek plastiku na litr.

Plastik we krwi

Najmniejsze cząstki plastiku - nazywane nanoplastikiem - mogą być tymi najbardziej groźnymi dla ludzkiego zdrowia. Te nieco większe, czyli mikroplastik, mogą być szkodliwe dla układu pokarmowego, gdzie mogą zalegać, lub jeśli uwalniają się z nich toksyny. Mogą też jednak przechodzić przez układ pokarmowy i być wydalane.

W przypadku najmniejszych cząstek, o szerokości poniżej jednego mikrona (jedna tysięczna milimetra), mogą dostawać się do krwiobiegu, a nawet do wnętrza komórek i wpływać na organy. Nie wiemy jednak, czy i jeśli tak to, jakie są konkretne negatywne skutki dla zdrowia. Samo zagrożenie jest stosunkowo nowe, a badania nas skutkami zanieczyszczenia plastikiem dopiero się zaczynają.

Komentując wyniki badania dla Bloomberga, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wody Butelkowanej napisało, że "metodologia badania musi być dokładnie oceniona przez społeczność naukową". Stwierdziło też, że "nie ma konsensusu naukowego co do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ze strony nanoplastiku".

Małe cząstki plastiku mogą trafiać do naszych organizmów nie tylko z wodą, ale też z jedzeniem. Inne badanie, opisywane przez serwis thehill.com wykryło obecność cząstek tworzyw sztucznych w źródłach białka: mięsie, rybach i białku roślinnym. Stwierdzono obecność plastiku w 88 proc. zbadanych próbek. Więcej plastiku było w produktach bardziej przetworzonych. To może wiązać się z tym, że miało one większy kontakt np. z plastikowymi opakowaniami.