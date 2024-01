Pierwsza morska ryba, która wyginęła przez nas. Ten i inne gatunki uznano za wymarłe w 2023

Od zmiany klimatu, przez niszczenie lasów, po zatruwanie rzek i mórz plastikiem i chemikaliami - natura jest pod ciągłą presją ze strony człowieka. To nakłada się na inne, także naturalne zagrożenia i prowadzi niektóre gatunki roślin i zwierząt na skraj wyginięcia. W 2023 roku kilkadziesiąt kolejnych formalnie trafiło na listę wymarłych.

Pierwszy raz wiemy, że morska ryba wymarła przez nas

W ubiegłym roku za wymarłą uznano płaszczkę jawajską, stosunkowo niewielką przedstawicielkę płaszczek. Była bardzo rzadka - jej potwierdzona obserwacja sięga XIX wieku. Jednak dopiero teraz badania oficjalnie potwierdziły, że cały gatunek jest wymarły. I to z naszej winy. Jak czytamy na stronie australijskiego Uniwersytetu Karola Darwina, to pierwszy potwierdzony przypadek wyginięcia ryby morskiej z powodu działalności człowieka. Do wymarcia gatunku przyczyniły się m.in. intensywne rybołówstwo - i to już w XIX wieku. Do tego północne wybrzeże indonezyjskiej Jawy - szczególnie okolice Dżakarty, stolicy kraju - są wysoce uprzemysłowione, co także wpłynęło na pogorszenie środowiska i uderzało w populację płaszczki.

Od 2001 roku prowadzono intensywne obserwacje miejsc połowu, w których mogłaby występować płaszczka. Nie znaleziono ani jednego osobnika. W ubiegłym roku uznano ją za wymarłą. Uniwersytet Karola Darwina zwraca uwagę, że w tej chwili 120 innych gatunków ryb morskich jest krytycznie zagrożonych wymarciem, a stwierdzenie wyginięcia płaszczki jawajskiej to niebezpieczny sygnał. Nie wiadomo też, ile gatunków mogło już wyginąć, zanim zdążyliśmy je w ogóle poznać i zbadać.

Śpiewak z Hawajów i inne ptaki z USA

Amerykańska Służba Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody ogłosiła pod koniec 2023 roku listę 21 gatunków, które uznano za wymarłe. Wśród nich jest aż osiem ptaków z hawajów, w tym reliktowiec mały - w lokalnym języku nazywany kaua'i 'ō'ō. Był widziany i słyszany po raz ostatni w latach 80. Do jego wyginięcia przyczyniło się niszczenie naturalnego środowiska, choroby oraz wprowadzone przez człowieka drapieżne gatunki inwazyjne.

Reliktowiec był ptakiem śpiewającym, a jego nazwa w języku hawajskim - ō'ō - nawiązywała do jego pieśni. Był to ostatni gatunek z rodziny hawajskiej rodziny reliktowców - teraz jest w całości wymarła.

Reliktowiec mały został uznany za gatunek wymarły Fot. sil.si.edu/domena publiczna

Na liście gatunków wymarłych w USA jest też lasówka żółta. Był to mały ptak wędrowny, który żył na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i zimował na Kubie. Wycinki oraz osuszanie mokradeł w jego siedlisku, a także łapanie w celu wykorzystania piór to główne czynniki, które spowodowały wymieranie gatunku.

Lasówka żółta Fot. Domena Publiczna / Wikimedia Commons

Rudawka guamska i amerykańskie małże

Rudawka guamska to nietoperz, który występował tylko na kilku wyspach na Pacyfiku. Po raz pierwszy zaobserwowano ją w latach 30., a po raz ostatni - już w 60. Do wyginięcia przyczyniło się polowanie w celu spożycia, a także przywiezienie przez człowieka gatunków inwazyjnych.

Na liście nowych wymarłych gatunków Służby Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody jest też kilka mięczaków.

Na listę wymarłych gatunków trafiła też m.in. występująca w Brazylii żaba (Boana cymbalum), jeden z gatunków śliza (słodkowodna ryba), który żył w Chinach oraz gatunek ślepego chrząszcza z Korei Południowej.

To gatunki, które w 2023 roku trafił na listę wymarłych. Nie wiemy, ile w rzeczywistości wyginęło w ubiegłym roku - wpisanie na listę zazwyczaj poprzedza lata badań, obserwacji i poszukiwania przedstawicieli danego gatunku. Wiemy za to, że wiele może do nich dołączyć. W tzw. Czerwonej Księdze znajdują się obecnie 44 tys. gatunków roślin i zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Z tego 9760 ma status krytycznie zagrożonych.

Sukcesy w ratowaniu gatunków

Obok informacji o kolejnych wymarłych gatunkach są też pozytywne historie o sukcesach w ochronie zwierząt. Organizacja BirdLife informuje o trzech gatunkach ptaków z Azji - dwóch marabutach i dławigadzie indyjskim - które w 2023 roku uznano za w mniejszym stopniu zagrożone wyginięciem. Marabuty uznano za "bliskie zagrożenia" (wcześniej były "zagrożone wyginięciem"), a dławigad z "bliskiego zagrożenia" awansował do kategorii "najmniejszej troski".

Organizacja podkreśla rolę lokalnych społeczności w ochronie tych zwierząt. Marabut indyjski w okręgu Kamrup zwiększył populację z 28 ptaków w 2010 roku do 250. Nastąpiła też zmiana społeczna - gatunek, który kiedyś był tępiony przez mieszkańców, teraz stał się symbolem regionu.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody informowała we wrześniu, przy okazji Światowego Dnia Nosorożca, że wzrosła populacja tego gatunku w Afryce. Dane za rok 2022 pokazały wzrost populacji o ponad 5 proc., do ponad 23 tys. zwierząt. Jednak nosorożce są pod stałym zagrożeniem ze strony kłusowników, którzy zabili 561 tych zwierząt przez cały 2022 rok.