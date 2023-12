Liczą, że rząd Tuska nie rzucił słów na wiatr. O co chodzi z mokradłami w umowie nowej koalicji

"Wdrożymy program odnowy torfowisk i mokradeł" - brzmi jeden z punktów umowy koalicyjnej nowego rządu. To samo obiecała Koalicja Obywatelska w swoich 100 konkretach. U przyrodników i ekologów budzi to spory entuzjazm, ale większość z nas może zastanawiać się: o co chodzi?

Temat mokradeł już raz wybrzmiał w polskich mediach - przy okazji prac nad unijnym rozporządzeniem w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. To "przełomowe" według ekologów prawo jest jednym z filarów Zielonego Ładu i ma pozwolić na nie tylko lepszą ochronę środowiska, ale też "naprawianie" niektórych szkód wyrządzanych przyrodzie. Do nich należy niszczenie i osuszanie mokradeł, w tym torfowisk.

Kiedy prawo znalazło się na unijnej agendzie, wywołało kontrowersje szczególnie w mediach prawicowych i branżowych serwisach dla rolników. "UE chce zalać polskie gospodarstwa!", "Ile kraju chce zalać Tusk? Zamiast rolnictwa torfowiska" - krzyczano z nagłówków. Chodziło o jedną z propozycji unijnego rozporządzenia, które zakładało ponowne nawodnienie 420 tys. hektarów osuszonych torfowisk, w tym takich, które są użytkowane rolniczo. Jednak w programie Koalicji Obywatelskiej zapewniono, że program odtwarzania torfowisk i mokradeł będzie "w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko". Czy to możliwe? Przyjrzyjmy się temu, dlaczego specjaliści zgadzają się z tym, że mokradła trzeba odtwarzać oraz jak może to wyglądać.

Rozwodnione przepisy o nawadnianiu torfowisk

Wróćmy jeszcze na chwilę do prawa o odbudowy zasobów przyrodniczych. Rozporządzenie jest na ostatniej prostej - zaakceptowała je komisja ds. środowiska w Parlamencie Europejskim, a na początku przyszłego roku zagłosują nad nim wszyscy europosłowie. Od wyniku tego głosowania będzie zależało, czy przepisy w ogóle wejdą w życie, czy przepadną. Nawet jeśli prawo zostanie uchwalone, to jego przepisy zostały w międzyczasie rozwodnione.

Z wcześniejszej propozycji wynikało rzeczywiście, że Polska powinna doprowadzić do ponownego nawodnienia 420 tys. hektarów osuszonych torfowisk. W obecnym kształcie przepisy wymagają, by doprowadzać do "dobrego" stanu torfowiska w obszarach Natura 2000. Jeśli chodzi o torfowiska użytkowane rolniczo, to wcześniej zakładano ponowne nawodnienie 70 proc. do 2050 roku - a teraz do połowy stulecia 50 proc. ma zostać "odtworzone", w tym 1/3 ma być ponownie nawodniona. To rozczarowanie dla ekologów - jednak widzą w tym dobry początek i podkreślają, że każdy kraj może mieć większe ambicje, niż nakreślają to europejskie przepisy (o ile w ogóle zostaną uchwalone). I zdaniem ekspertów Polska powinna renaturyzować znacznie więcej, niż może wymagać tego unijne prawo.

Ukryte emisje gazów cieplarnianych

O co właściwie chodzi w ponownym nawadnianiu torfowisk? Jak mówi prof. Wiktor Kotowski z Centrum Ochrony Mokradeł, w Polsce osuszono co najmniej 85 proc. torfowisk. Zaczęło się to już w czasach historycznych, a wielkie osuszanie przypadło na lata PRL. To miało przede wszystkim uzasadnienie gospodarcze: kopano rowy i osuszano mokradła, by powiększyć tereny rolne i sadzić lasy gospodarcze. Wtedy nie zdawano sobie jednak sprawy - lub nie zastanawiano się - nad konsekwencjami.

Torf, w którym przez tysiące lat gromadzi się materia organiczna, jest ogromnym "składem" węgla. Gdy torfowisko zostaje osuszone, lub – co gorsza – zaorane, węgiel z rozkładającej materii uwalnia się do atmosfery. "Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie" - tak uzasadniano potrzebę renaturyzacji mokradeł w "100 Konkretach" KO. Według wyliczeń prof. Kotowskiego tak jest rzeczywiście: z osuszonych i eksploatowanych torfowisk uwalnia się tyle gazów cieplarnianych, ile stanowi 10 proc. całych polskich emisji - i jest to porównywalne do tego, co wyrzuca do atmosfery elektrownia Bełchatów.

Emisje to tylko jeden problem. W dobie zmiany klimatu, kiedy mamy coraz większe problemy z suszą, odwadnianie tylko się do nich przyczynia. Torfowiska to też obszary bardzo cenne przyrodniczo, gdzie występują zwierzęta i rośliny, których nie ma nigdzie indziej. Ich niszczenie to wyrok dla tych gatunków, w tym niektórych z najcenniejszych przyrodniczo w Polsce. Dlatego według ekspertów zakończenie odwadniania nowych torfowisk - szczególnie że tych nienaruszonych mamy niewiele - to absolutne minimum. A przystąpienie do renaturyzacji i ponownego nawadniania będzie miało szerokie pozytywne efekty. Nie tylko zatrzyma emisje gazów cieplarnianych, ale pozwoli też magazynować wodę i pochłaniać CO2 z powietrza.

Ile Polski trzeba "zalać"?

Polska ma 4. najwyższy poziom osuszonych torfowisk w UE. Większość osuszonych torfowisk w Polsce to łąki i inne użytki rolne, część - lasy gospodarcze. W przypadku tych drugich sprawa jest prostsza: tereny Lasów Państwowych należą do państwa, a do tego nowy rząd i tak obiecał ograniczenie wycinki drzew. A leśnicy w niektórych miejscach Polski już teraz sami prowadzą projekty dot. renaturyzacji torfowisk.

Jeśli chodzi o torfowiska, które obecnie są gruntami rolnymi, sprawa się komplikuje. To tereny prywatne, na których rolnicy pracują i - jak pokazały medialne relacje nt. europejskiego prawa przyrodniczego - właściciele są straszeni "zalewaniem gospodarstw".

Rzeczywiście jeśli mamy ponownie nawadniać i renaturyzować torfowiska, to część tych na gruntach rolnych musi zostać "zalana". Ale według prof. Kotowskiego wcale nie musi to oznaczać sporu z właścicielami tych gruntów. Po pierwsze torfowiska to w Polsce tylko 4 proc. obszarów produkcji rolnej, a do tego część tych gruntów w rzeczywistości wcale nie jest użytkowana. Z tych wykorzystywanych najczęściej pochodzi siano lub pasze dla zwierząt. Nawet przy nawodnieniu wszystkich - nie wspominając o tylko części - nie ma więc mowy o tym, by mogło to zagrozić "bezpieczeństwu żywnościowemu", jak straszono przy okazji prac nad unijnym prawem.

Jednak nawet bez zagrożenia produkcji w skali kraju, nawodnienie torfowisk może grozić utratą zysków czy produkcji siana na własne potrzeby przez konkretnych rolników. Tutaj Kotowski znów uspokaja - możliwe są rozwiązania, które zniwelują te obawy. Właściciele takich gruntów mogliby dostawać dopłaty za nawodnienie, a najcenniejsze tereny podmokłe mogłoby być wykupywane i chronione przez państwo (lub nawet prywatne osoby lub podmioty). Ponieważ nawodnione torfowiska przestaną emitować gazy cieplarniane i zaczną pochłaniać CO2, właściciele takich miejsc mogliby też zarabiać na sprzedaży certyfikatów pochłaniania dwutlenku węgla. Dodatkową korzyścią jest retencja wody w całej okolicy - co jest ważne dla rolników wobec zagrożenia suszą.

Ekspert mówi też o możliwościach łączenia nawadniania torfowisk z dalszym wykorzystywaniem ich w rolnictwie. Pierwsza opcja to częściowe nawodnienie - w tym przypadku woda jest podnoszona tylko do pewnego poziomu, co zmniejsza degradację torfowiska, a jednocześnie pozwala np. dalej kosić tam siano. Drugą możliwością są innowacyjne metody upraw na bagnach: paludikultura. W ten sposób można uprawiać np. trzciny (na papier, biomasę, pokrycia dachowe) czy pałkę wodną (wykorzystywaną jako przyjazna dla środowiska izolacja). Takie podejście jednocześnie chroni torowisko i pozwala na prowadzenie gospodarstwa i to z ekologicznymi produktami.

Poza renaturyzacją Centrum Ochrony Mokradeł domaga się też wprowadzenia ochrony mokradeł w prawie oraz znacznego ograniczenia wydobycia torfu. Teraz jest wykorzystywany m.in. jako podłoże ogrodnicze, ale istnieją alternatywy. Chcą też całkowitego zaprzestanie użytkowania torfowisk jako gruntów ornych, co - obok wydobycia torfu - jest najbardziej szkodliwe. Eksperci liczą też, że nowy rząd "wyciągnie z szuflady" przygotowany przez nich projekt strategii ochrony mokradeł, który od 2022 roku utknął w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

O czym właściwie mowa? Centrum Ochrony Mokradeł wyjaśnia, czym różni się torfowisko od bagna: