Chcą jasnej deklaracji przed wyborami. Tym nowy rząd miałby zająć się w pierwszej kolejności

Znamy już datę wyborów, partie ogłaszają listy kandydatów do Sejmu i Senatu, a kampania wyborcza rusza na dobre. Partie starają się też narzucić wygodne dla siebie tematy, co robi np. PiS, które zaplanowało referendum na dzień głosowania. Ale to także czas, by wyborcy dali politykom znać, co jest dla nich naprawdę ważne i czego oczekują po wyborach.

Listę takich konkretnych postulatów w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska pokazała Koalicja Klimatyczna wspólnie z 53 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi. Apelują do komitetów wyborczych, by zadeklarowały, czy w przypadku wygranej w wyborach podejmą kluczowe decyzje dotyczące m.in. energii odnawialnej, ochrony lasów i edukacji klimatycznej. - To będą najważniejsze dla klimatu i polskiej przyrody wybory po 1989 roku i nie ma w tym krzty przesady - podkreśla Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej.

- Ostatnie miesiące pokazały, co oznacza brak działań na rzecz ochrony klimatu. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia turystów, ogromne straty materialne, susze i nawalne deszcze niszczące uprawy i zagrażające bezpieczeństwu żywnościowemu, fale upałów zwiększające umieralność, huragany i tornada niszczące infrastrukturę... To już nowa normalność - mówi dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. I ostrzega, że jeśli nie powstrzymamy zmiany klimatu, będzie tylko gorzej.

Co nowy rząd może zrobić dla klimatu

Organizacje ekologiczne oczekują od partii deklaracji, czy zajmą się sprawami klimatu w 100 pierwszych dniach sprawowania władzy. Przygotowana lista liczy 16 konkretnych punktów. Według prof. Karaczuna polska potrzebuje prawa klimatycznego oraz wzmocnienia roli polityki ekologicznej i klimatycznej w zarządzaniu państwem, by "zapewnić bezpieczeństwo" wszystkim mieszkańcom. Potencjalny projekt takiej ustawy przygotowała w tym roku organizacja ClientEarth.

Jakie jeszcze postulaty są w manifeście organizacji pozarządowych? Oczekują one m.in. przeznaczenia 100 proc. wpływów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na modernizację, cyfryzację i rozbudowę sieci energetycznych oraz inne zielone inwestycje, a także powołania Funduszu Transformacji Energetyki. Rząd PiS był już wielokrotnie krytykowany przez ekspertów za to, że "przejada" miliardy z systemu ETS, które można by przeznaczyć na rozwój czystej energii. W kwestii energii do kluczowych decyzji należy też zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych i wprowadzenie klas energetycznych budynków.

W kwestii transportu postulują ujednolicenie cen w komunikacji zbiorowej, "radykalne obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej", by zwiększyć konkurencyjność pociągów, oraz większe finansowanie infrastruktury pieszej i rowerowej. Organizacje postulują odejście od szkodliwych ich zdaniem przepisów, jak specustawa dot. Odry czy projekt nazywany przez nie "lex knebel" (bo ograniczy głos społeczeństwa w sprawach strategicznych inwestycji). Domagają się też wprowadzenia moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce.

By poprawić ochronę przyrody, nowy rząd miałby trwale wyłączyć 20 proc. lasów z użytkowania gospodarczego i lepszych ochrony zasobów wodnych. Wśród postulatów jest też edukacja klimatyczna. Szczegółowe omówienie postulatów znajduje się na stronie Koalicji Klimatycznej. Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego komentuje:

Nie mamy już czasu do stracenia, dlatego nowy rząd od pierwszego dnia pracy będzie musiał zabrać się za naprawianie najpilniejszych i najpoważniejszych problemów blokujących postęp w ograniczaniu emisji i utrudniających chronienie środowiska. Konieczne jest też kompleksowe i przekrojowe podejście do stojących przed władzami wyzwań, zajęcie się jednocześnie różnymi aspektami rozwoju i sektorami gospodarki.

"Polsce grozi zapóźnienie technologiczne"

Koalicja Klimatyczna ocenia, że bez tych i kolejnych działań na rzecz klimatu i środowiska będą nam grozić nie tylko negatywne skutki globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia powietrza i złej jakości wód. "Polsce grozi zapóźnienie technologiczne i utrata konkurencyjności względem kluczowych gospodarek, coraz poważniej traktujących kwestie ochrony środowiska i klimatu". Uderzą w nas też "rosnące koszty energii i żywności oraz postępujący problem ubóstwa energetycznego i wykluczenia komunikacyjnego".

Dotychczasowe działania rządzących są oceniane negatywnie przez wielu ekspertów i organizacji. - Wyraźnie daje się zaobserwować niechęć do podejmowania kolejnych coraz bardziej zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, które są niezbędne dla przetrwania cywilizacji. Dlatego tak ważne jest dokonanie zdecydowanej zmiany w kierunku myślenia oraz postrzegania problemów środowiskowych i klimatycznych nie jako ograniczenia, ale jako szansy - mówi dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju).

Organizacje podkreślają, że ich 16 postulatów to dopiero początek. A "jako że nieuniknione zmiany dotyczą różnych grup społecznych i zawodowych", to konieczne jest, aby "droga do ich wprowadzania angażowała i uwzględniała głos obywateli - poprzez panele obywatelskie, narady i spotkania".