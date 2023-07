Upały to dopiero przedsmak. Ropa i węgiel wypchną miliardy poza klimat nadający się do życia

Zobacz wideo Prof. Piskozub: Bałtyk jakiś będzie, ale to już nie będzie ten Bałtyk, który znamy

W Arizonie temperatura przez prawie trzy tygodnie dzień w dzień sięga powyżej 40 stopni. W Rzymie padł rekord 41,8 stopni, w Chinach odnotowano ponad 52 stopnie. Napędzane zmianą klimatu lato po raz kolejny przynosi rekordowe upały. Ale tak wysoka temperatura to nie tylko rekordy i czerwone mapki pogodowe. To zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

REKLAMA

Długotrwałe upały w Indiach w tym roku sprawiały, że ludzie nie byli w stanie normalnie funkcjonować - opisuje portal Al Dżaziry. W rozmowie z dziennikarzami zatrudniona na budowie w Nowym Delhi Mamta powiedziała, że praca ponad 40-stopniowym upale "jest jak tortury", a gorąco powoduje zawroty głowy i bóle. - Ale rodzina jest zależna od moich zarobków - mówiła.

Nawet w regionach, gdzie klimat nie jest ekstremalny, upały - a tych wraz ze zmianą klimatu jest coraz więcej - mogą zabijać. Według badania, które opisywaliśmy w ubiegłym tygodniu, wysokie temperatury latem 2022 roku (które było najgorętsze w Europie od kiedy prowadzone są pomiary) przyczyniły się do śmierci ponad 61 tys. ludzi.

A co z miejscami, gdzie już wcześniej było gorąco? Naukowcy ostrzegali, że niektóre części Ziemi mogą stać się dosłownie za gorące, by dało się tam normalnie funkcjonować. Nowe badania pokazują, że jeśli nie ograniczymy szybko przyczyn globalnego ocieplenia, to niektóre z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie - m.in. części Indii czy Nigerii - już za kilkadziesiąt lat będą gorętsze niż jakiekolwiek miejsce, które zamieszkiwali ludzie.

Okno klimatyczne

Przez tysiące lat cywilizacji ludzkość zasiedliła większość zakątków planety. Jednak gdy naukowcy sprawdzili, gdzie żyje większość z nas, okazało się, że wybieramy konkretne "okno" temperatury i to w takim klimacie rozwijamy się najlepiej.

Ogromna większość populacji żyje w miejscach, gdzie średnia roczna temperatura jest nie mniejsza niż 11 stopni Celsjusza i nie wyższa niż 25 stopni. Tylko niewielka część ludzkości na stałe żyje w regionach, gdzie jest zimniej lub goręcej. To zmieni się ze względu na globalne ocieplenie. I jeśli nie uda nam się go zatrzymać na w miarę bezpiecznym poziomie, to nawet co trzeci człowiek na świecie przed końcem stulecia może mieszkać w regionie, gdzie średnia temperatura wynosi więcej niż 29 stopni Celsjusza. Taką wartość eksperci uważają za trudną do pogodzenia z normalnym funkcjonowaniem.

Teraz średnia temperatura Ziemi podnosi się, bo pompujemy do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych, przede wszystkim ze spalania ropy, węgla i gazu. A w niektórych regionach temperatura przesuwa się poza bezpieczne dla ludzi "okno" klimatyczne.

Miliardy ludzi w regionach za gorących do życia

Trzeba podkreślić, że mówimy o średniej temperaturę 29 stopni - w poszczególne dni czy w gorętszym okresie roku może ona być o wiele wyższa. W Polsce średnia temperatura w 2022 roku wyniosła 9,5 stopnia (a jeszcze w latach 60. średnia temperatura w Polsce wynosiła mniej niż 7,5°C).

W tej chwili średnia temperatura planety została podwyższona o 1,2 stopnia Celsjusza od początku epoki przemysłowej. Z powodu dalszego spalania ropy, węgla i gazu będzie rosnąć dalej i już za kilkanaście lat osiągnie 1,5 stopnia. Jeśli nie odejdziemy całkowicie od paliw kopalnych (i nie poradzimy sobie z innymi źródłami gazów cieplarnianych, jak wycinki lasów), to będzie rosła dalej. Ten wzrost może sięgnąć 2 stopni w połowie wieku i nawet prawie 3 stopni za 70-80 lat. Jak wpłynie to na temperatury w konkretnych miejscach?

Choć wzrost o 2 czy 3 stopnie nie brzmi jak dużo, to przekłada się on na dużo wyższą temperaturę w konkretnych miejscach. Po pierwsze, lądy ocieplają się szybciej od oceanów. Po drugie, niektóre części Ziemi już teraz są gorące i dodatkowe np. 5 stopni będzie oznaczać upały bez precedensu.

Dlaczego jako granicę klimatu dobrego do normalnego życia ludzi wybrano 29 stopni? Jak piszą autorzy artykułu naukowego z maja tego roku, optymalna temperatura dla ludzi to 22-26 stopni, a powyżej 28 spada nasz komfort i dobrostan. Choć możemy dostosować się do wysokich temperatur, to upał sprawia, że spada nasza produktywność, zdolności umysłowe i możliwości nauki, rośnie zagrożenie dla ciąży oraz ryzyko chorób i śmierci. Wysoka temperatura w połączeniu z dużą wilgotnością może być groźna dla zdrowia, a nawet zabójcza dla zdrowych osób. Do tego dochodzą efekty pośrednie - negatywny wpływ na naturę, zwierzęta, plony.

Według wyliczeń naukowców tylko ułamek procenta światowej populacji (ok. 12 milionów ludzi) żył w regionach ze średnią temperaturą powyżej 29 stopni w latach 1960–1990. Teraz takie obszary rosną. Na poniżej animacji zaznaczono (kolorem fioletowym) obszary, których średnia temperatura przekroczy 29 stopni Celsjusza, przy wzroście średniej temperatury o 1,5 i 2,7 stopnia Celsjusza.

Ta animacja i badania, na których jest oparta, pokazuje, jak ważne jest zatrzymanie wzrostu temperatury w okolicy 1,5 stopnia. Jeśli pozwolimy, by rosła dalej, ogromnie zwiększą się obszary niemal nienadające się do zamieszkania przez ludzi. Temperatura poza "oknem" normalnego życia ludzi obejmie niektóre z najgęściej zamieszkanych obszarów na świecie, jak Indie czy kraje Afryki Subsaharyjskiej (to w nich prognozowany jest największy przyrost naturalny w tym stuleciu).

Jeśli nie uda nam się zatrzymać zmiany klimatu i temperatura wzrośnie o 2,7 stopnia (do 2070 roku poza "oknem klimatycznym" może znaleźć się nawet 3 miliardy ludzi. Setki milionów będą dotknięte groźną temperaturą już w kolejnej dekadzie. Badanie pokazuje, że każdy ułamek stopnia ocieplenia mniej ma znaczenie. Na każde 0,1 stopnia ocieplenia powyżej poziomu 1,5 stopnia przypadka przeciętnie 130 milionów ludzi więcej, którzy będą narażeni na temperaturę nienadającą się do normalnego życia.

Co zrobią ludzie w krajach zbyt gorących do życia?

Części planety staną się zbyt gorące, by możliwe było tam normalne funkcjonowanie. Ale jest też druga strona medalu - niektóre regiony, których temperatura jest obecnie niska, staną się cieplejsze. Nie jest wcale jasne, że będzie to automatycznie oznaczać, iż są przyjaźniejsze do życia, bo zmiana klimatu to nie tylko wyższe temperatury, ale też ekstremalna pogoda, większe zagrożenie powodziami oraz suszami czy wymieranie przyrody.

Można jednak zakładać, że co najmniej części mieszkańców Indii, Afryki Subsaharyjskiej i innych regionów zbyt gorących będzie decydować się na migrację. Tym bardziej że w niektórych przypadkach całe państwa (Burkina Faso, Mali) znajdą się poza "oknem klimatycznym". Dokąd? W pierwszej kolejności ludzie mogą migrować do najbliższych regionów i krajów z mniej groźnym klimatem. Ale jeśli i tam skutki zmiany klimatu będą dotkliwe, a do tego nałożą się na napięcia związane z większą liczbą mieszkańców, to możliwe są dalsze migracje. Między innymi na północ, gdzie klimat będzie groźniejszy, ale nie aż tak gorący. Na przykład do Europy, Rosji, USA i Kanady.

Migracja jest skomplikowanym zjawiskiem i na decyzję o opuszczeniu domu wpływa wiele czynników. Do pewnego stopnia jesteśmy też w stanie zaadaptować się do zmieniającego klimatu. Jednak to może wymagać potężnych funduszy, a biorąc pod uwagę, że zagrożenie rośnie przede wszystkim w krajach rozwijających się, o to będzie trudno. Bardzo trudno (o ile to w ogóle możliwe) przewidywać, jak zmiana klimatu wpłynie na migracje. Ale trudno też zakładać, że setki milionów mieszkańców tropików będą czekać, aż zabije ich upał, napędzany emisjami gazów cieplarnianych głównie z bogatszych krajów północy.