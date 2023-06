Naukowcy spojrzeli na to, co dzieje się na oceanach i mówią: To szaleństwo!

Zobacz wideo El Nino dopiero się zaczyna, a ocean światowy już jest o 0,2 stopnia cieplejszy niż kiedykolwiek w historii pomiarów

Pomarańczowy pas wzdłuż równika, ciemnoczerwona plama u wybrzeży Irlandii i czarna linia, która coraz bardziej oddala się od innych na wykresie. Dla większości ludzi takie mapy i wykresy nie mówią wiele. Ale naukowcy, którzy patrzą na dane dot. temperatury oceanów, nie kryją szoku. "To szaleństwo" - napisał Brian McNoldy z Uniwersytetu w Miami. "To więcej niż ekstremalne" - stwierdził szkocki meteorolog Scott Duncan. O co chodzi?

Już pod koniec kwietnia pisaliśmy o tym, że temperatura oceanów (z wyjątkiem regionów polarnych) osiągnęła najwyższy poziom w historii pomiarów. Od tego czasu różnica między tym, co obserwujemy w tym roku, a średnią (czyli anomalia), pozostaje na niespotykanie wysokim poziomie. Widać to wyraźnie na wykresie Uniwersytetu w Maine. To ilustracja temperatury oceanów w każdym roku od 1981. Gruba ciemna linia to rok 2022. Jak widać, od połowy marca pozostaje ona powyżej jakiegokolwiek roku wcześniej, a do tego anomalia rośnie.

Brytyjskie biuro meteorologii poinformowało, że zarówno w kwietniu jak i maju temperatura oceanów była najwyższa w historii pomiarów (czyli od co najmniej 1850 roku) dla tych miesięcy. Nie ma wątpliwości, że tak samo rekordowy będzie czerwiec. Całkiem możliwe, że także pod względem temperatury powietrza będzie to najgorętszy czerwiec w historii. Nie wiadomo, jak zachowa się temperatura oceanu w drugiej połowie roku. Nie wiadomo, jak silne będzie zjawisko El Nino na Oceanie Spokojnym. Ale na razie temperatura ani myśli spadać z rekordowych poziomów.

"Niesłychana" fala upałów wokół Wysp Brytyjskich

Regionem, który budzi największe zdziwienie badaczy, jest północny Atlantyk, a ostatnio szczególnie wody wokół wysp Brytyjskich. Wraz z nadejściem lata normalne jest ocieplenie się tej części oceanu. Ale w tym roku dzieje się to tak szybko, że już w połowie czerwca ocean ma temperaturę jak normalnie pod koniec lipca. Różnica między temperaturą obecnie i jej średnim poziomem dla czerwca jest zupełnie niespotykana.

Największa anomalia pojawiła się wokół Wysp Brytyjskich, gdzie woda jest 4-5 stopni cieplejsza niż normalnie o tej porze roku. Siłę morskich fal upałów określa się w kategoriach od 1. do 5. i niektóre obszary oceanu sięgają tam zjawiska 5. kategorii.

Cytowana przez "Guardiana" prof. Daniela Schmidt podkreśliła, że taka fala upałów w tej części Atlantyku jest "niesłychana". - W innych częściach świata widzieliśmy, że prowadzą one do masowego wymierania morskich roślin i zwierząt - dodała. Skutki będą zależeć od tego, czy anomalia utrzyma się przez resztę lata i temperatura wody przekroczy poziom, który jest znośny dla ryb, mięczaków czy glonów.

Co podgrzewa oceany?

Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego oceany robią się coraz bardziej gorące, jest prosta: to przez nas. Gazy cieplarniane, które pompujemy do atmosfery głównie przez spalanie ropy, gazu i węgla, zatrzymują na Ziemi więcej energii. Większość z niej pochłaniają właśnie oceany. To wyjaśnia długoterminowy trend ocieplenia oceanów, który będzie postępował tak długo, jak długo my będziemy emitować gazy cieplarniane.

Jednak to, co dzieje się na oceanach w ostatnich miesiącach, jest anomalią nawet w tym trendzie. El Nino na Pacyfiku jest naturalnym zjawiskiem i naukowcy spodziewali się, że po długim chłodniejszym okresie nadejdzie zmiana. Oczywiście w połączeniu z i tak rozgrzanymi oceanami, temperatura wody będzie wyższa, niż byłoby w "normalnym" klimacie, a nie zmienionym przez nas.

Trzeba podkreślić, że ta anomalia także przychodzi wraz z długoterminowym trendem ocieplenia. Ale co ze szczególnie wysoką temperaturą innych oceanów, szczególnie rekordami na Atlantyku? Tutaj naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi, choć pojawiło się już kilka hipotez. Po pierwsze, może to być część naturalnej zmienności. Pogoda w zupełnie naturalny sposób może mieć ekstremalny charakter i także temperatura oceanów może czasowo wzrosnąć. Gdy to nakłada się na skutki zmiany klimatu, mamy tak ekstremalną morską falę upałów.

Część ekspertów spekulowała, że może to być skutek uboczny działań mających na celu ochronę środowiska, a konkretnie zmniejszenia zanieczyszczenia związkami siarki ze statków. Obowiązujące od niedawna przepisy wymusiły "wyczyszczenie" paliwa używanego w statkach, które dotychczas powodowało ogromne zanieczyszczenie związkami siarki. Te mogą być groźne dla ludzi i środowiska, ale mają też inny efekt: odbijają część energii słonecznej i do pewnego stopnia obniżają efekt cieplarniany. Ale inni badacze policzyli, że choć pozbycie się siarki z paliw statków rzeczywiście może nieco podgrzać atmosferę, to skala nie jest na tyle duża, by wyjaśnić to, co widzimy na oceanach.

Jeden z najbardziej cenionych klimatologów prof. Michael E. Mann (wraz z innymi badaczami) podał inny możliwy powód: brak pyłu z Sahary. Drobne cząstki pyłu znad pustyni działają w podobny sposób jak związki siarki i - unosząc się nad oceanem - blokują część energii ze słońca. Gdyby układ wiatrów sprawił, że nad Atlantykiem byłoby ich mniej niż zwykle, to ocean robiłby się bardziej gorący. I rzeczywiście dane pokazują, że w ostatnich tygodniach jest mniej pustynnego pyłu nad oceanem.

O takim wyjaśnieniu mówił też proc. Albert Klein Tank z brytyjskiego biura meteorologii (choć brytyjscy badacze sprawdzają też inne możliwe powody). Podkreślił jednocześnie, że skutki naturalnej zmienności lub innych zjawisk wraz z efektami zmiany klimatu będą wpływać na pogodę w tym roku.

Sierpień w czerwcu

Jakie mogą być skutki takiego rozgrzania Atlantyku? Tropikalna, wschodnia część oceanu to region, w którym zazwyczaj powstają huragany. Zaś ciepłe wody i wilgotne powietrze to "paliwo" dla sztormów tropikalnych. Zazwyczaj w czasie trwania El Nino układ wiatrów "wycisza" sezon huraganów na Atlantyku. Ale biorąc pod uwagę ekstremalne warunki, może się okazać, że huraganów wcale nie będzie mniej.

Już teraz możemy widząc tego skutki - na Atlantyku widać dwa systemy, z których jeden już prawie ma siłę huraganu. Oba są blisko siebie i zmierzają na zachód, w stronę Karaibów. Brian McNoldy z Uniwersytetu w Miami pokazał mapę, na której je widać i zwrócił uwagę, że tak duża aktywność byłaby typowa dla sierpnia - a więc okresu, gdy sezon huraganów jest w pełni - a nie samego początku lata.

Morskie fale upałów mogą być wyniszczające dla raf koralowych i innego życia morskiego. W tej chwili trudno przewidzieć, jakie będą skutki rozgrzanych wód wokół Wysp Brytyjskich, bo takie zjawisko w tym regionie jest zupełnie niespotykane.

Rozgrzane oceany wpływają też na warunki na biegunach. Zasięg lodu w Arktyce jest poniżej średniej, choć nie jest rekordowo niski. Inaczej ma się sytuacja na biegunie południowym. Tam zasięg lodu morskiego jest wyjątkowo niski dla tego okresu - i to znacznie poniżej nawet najgorszych lat. Jak informował w tym tygodniu klimatolog Zack Labe, lód morski w Antarktyce zajmuje dwa miliony kilometrów kwadratowych mniej, niż wynosi średnia dla tego okresu.

W nieznane

Jest wiele niewiadomych co do tego, jak będzie wyglądać pogoda i temperatura oceanów w dalszej części roku. Prognozy wciąż nie pozwalają jednoznacznie powiedzieć, czy El Nino na Pacyfiku będzie łagodne, czy silne. Ale splot ekstremów w różnych częściach świata prowadzi nas w sytuację dotąd nieznaną.

Tylko rozgrzanie wód Pacyfiku może spowodować susze w jednych częściach świata i powodzie w innych. Nawet jeśli ekstremalna pogoda nie dotknie nas bezpośrednio, to i tak możemy odczuć jej skutki. Możliwa susza w części Ameryki Północnej, Afryki i Australii oznaczałaby mniejsze zbiory żywności czy produktów takich jak kawa i kakao, a w konsekwencji - wyższe ceny. Taki sam skutek miałyby powodzie na północy Chin - kolejny możliwy skutek El Nino. Nie do przewidzenia są możliwe ekstrema pogodowe i ich wpływ na ludzi i gospodarkę - jak trwająca fala upałów w Indiach (co najmniej 170 ofiar) czy Meksyku i Teksasie (gdzie dochodzi do blackoutów).