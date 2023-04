Początek końca ery paliw kopalnych. Nigdy nie wyprodukowaliśmy tyle prądu z wiatru i słońca

Zobacz wideo "Przez zmianę klimatu idziemy w kierunku, w którym nigdy nie byliśmy. Może być dużo gorzej"

O co chodzi?

W 2022 roku źródła panele słoneczne i farmy wiatrowe osiągnął rekordowy poziom produkcji prądu. Odpowiadały za 12 proc. całej światowej produkcji energii elektrycznej, w porównaniu do 10 proc. rok wcześniej. - To początek końca ery paliw kopalnych w tej decydującej dla klimatu dekadzie - stwierdziła główna autorka analizy Małgorzata Wiatros-Motyka. W kolejnych latach, według tego, co prognozują eksperci, produkcja prądu z paliw kopalnych będzie spadać, a rosnąć będzie rola energii odnawialnej.

Zdaniem ekspertów "wchodzimy w erę czystej energii". Najszybciej rośnie (już 18. rok z rzędu) energia słoneczna. W ciągu roku produkcja prądu ze słońca zwiększyła się o prawie 1/4. Z kolei produkcja z wiatru urosła o 17 proc. w 2022 roku, co "umożliwiłoby zasilenie prawie całej Wielkiej Brytanii". Łącznie z innymi źródłami odnawialnymi i energią jądrową wszystkie czyste źródła energii to już 39 proc. generacji elektryczności. Z drugiej strony największym jej źródłem pozostaje węgiel.

Dlaczego to ważne?

Ten moment może przejść do historii. Po ok. 150 latach wzrostu osiągnęliśmy - zdaniem ekspertów - szczyt produkcji prądu z paliw kopalnych. Z jednej strony wciąż spalamy gigantyczne ilości węgla, ropy i gazu do produkcji prądu. Z drugiej - po raz pierwszy widać światełko w tunelu i realną perspektywę na ich wycofanie. Ale żeby ustabilizować rozchwiany przez nas klimat Ziemi, musimy robić to znacznie szybciej. Mimo rozwoju czystej energii emisje z sektora energetycznego wzrosły o 1,3 proc. w ubiegłym roku i osiągnęły absolutny rekord.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że pomimo kryzysu gazowego i obaw przed powrotem do węgla nie doszło do masowego przywracania mocy z paliw kopalnych - głównie dzięki nowym źródłom odnawialnym.

Co na to eksperci?

Wszystko jest w zasadzie przygotowane, by wiatr i słońce w zawrotnym tempie wspięły się na szczyt. Czysta energia zmieni kształt światowej gospodarki, od transportu po przemysł i nie tylko. Nowa era spadających emisji z paliw kopalnych oznacza stopniowe wycofywanie się z energetyki węglowej, a koniec rozwoju energetyki gazowej jest już w zasięgu wzroku. Zmiany nadchodzą szybko. Wszystko zależy jednak od działań podjętych teraz przez rządy, przedsiębiorstwa i obywateli, aby wprowadzić świat na ścieżkę czystej energii do 2040 roku

- mówi Małgorzata Wiatros-Motyka, główna autorka raportu.

Jak wygląda to w Polsce?

Polska energetyka pozostaje oparta przede wszystkim na spalaniu węgla, najbardziej "brudnego" paliwa. To przekłada się na gigantyczny ślad węglowy polskiego prądu.

Z drugiej strony energia odnawialna rozwija się także nad Wisłą. Już 37 proc. mocy zainstalowanej (czyli tego, jakie są możliwości wytwarzania prądu) to źródła odnawialne. Ponieważ farmy słoneczne i wiatrowe nie produkują prądu przez cały czas, to udział zielonej energii w tym, ile realnie jej wytwarzamy, jest niższy - ale rośnie. Aż 1/5 produkcji energii w Polsce pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Rząd pracuje nad aktualizacją strategii energetycznej do 2040 roku. Według opublikowanych założeń tej aktualizacji, do 2030 roku udział OZE ma wzrosnąć ponad dwukrotnie, do 47 proc. Zdaniem ekspertów jeszcze większe ambicje są możliwe i nawet bardziej opłacalne.

Jakie są "ale"?

Dane od Ember dają powody do optymizmu - możemy być u progu końca ery paliw kopalnych. Ale nie wszędzie sytuacja jest taka sama, zwrócił uwagę Damilola Ogunbiyi, zajmujący się w ONZ tematem zrównoważonej energii dla wszystkich.

Rozwój energii odnawialnej dzieje się przede wszystkim w krajach rozwiniętych i wschodzących gospodarkach w Azji. Tymczasem "należy zrobić o wiele więcej, aby zapewnić, że kraje rozwijające się nie zostaną pozostawione w tyle i zamknięte w przyszłości o wysokim udziale węgla". Do tego węgiel pozostaje największym źródeł energii, a obecne tempo odchodzenia od niego i zastępowania czystą energią jest zbyt wolne, żeby ustabilizować klimat Ziemi.

Skąd pochodzą te dane?

Raport Global Electricity Review, czyli globalny przegląd elektroenergetyki, przygotowuje think-tank energetyczne Ember. Dane dotyczące elektryczności w 2022 roku zebrano w 78 państwach, które łącznie odpowiadają za 93 proc. światowego zapotrzebowania na prąd.