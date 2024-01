Horoskop tygodniowy od 29 stycznia do 4 lutego [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Zazwyczaj skupiony i zdeterminowany Baran poczuje zmęczenie i niechęć do swoich codziennych obowiązków. Twoje samopoczucie pogorszy się na skutek niesprzyjającej pogody i obecności osoby, której za wszelką cenę pragniesz uniknąć. Szansą na wyrwanie się z marazmu będzie dla ciebie krótki wyjazd na urlop.

Horoskop tygodniowy - Byk

W Byku od dłuższego czasu gromadziła się frustracja i niezadowolenie z obecnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Nagła eskalacja napięć może doprowadzić do wybuchu emocjonalnego. Po wszystkim będziesz potrzebować długiego odpoczynku i rozmowy z bliską ci osobą.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W przypadku Bliźniąt ciężko mówić o złym stanie emocjonalnym. Energiczne, towarzyskie i pomysłowe osoby spod tego znaku poczują nagły napływ weny. Podczas gdy część z was rzuci się w wir malowania lub pisania, pozostali będą wyładowywać swoje emocje poprzez ruch.

Horoskop tygodniowy - Rak

Nawet największy bohater może poczuć się zmęczony pełnieniem swoich obowiązków. Problem ten dotknie Raka, który dla swojej rodziny stanowi filar finansowy, a zarazem emocjonalne spoiwo. Być może warto tym razem spędzić trochę czasu w samotności, by przemyśleć swój sens istnienia?

Horoskop tygodniowy - Lew

Nie każdy tydzień musi przynosić zmiany, które wywrócą wszystko do góry nogami. Tym razem Lwa czeka spokojna egzystencja. Jedynym elementem niepasującym od twojej codzienności mogą być niespodziewane telefony od telemarketerów.

Horoskop tygodniowy - Panna

Przed Panną otworzyły się właśnie wrota nowych możliwości, które ma teraz okazję samodzielnie zbadać. Dla wielu z was oznacza to dodatkowe doświadczenie w pracy. Inni rozważą przeprowadzkę lub uczestnictwo w kursie.

Horoskop tygodniowy - Waga

Przedstawiciele tego znaku zodiaku z rozwagą i odpowiedzialnością kroczą przez życie. Przeważnie, ponieważ tym razem wielu z was doświadczy nagłego przypływu energii, która odbierze Wagom zdolność logicznego myślenia. Miejcie na uwadze, że decyzje podejmowane w ciągu "już teraz natychmiast" często kończą się źle.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Gotowy na wszystko Skorpion z pokorą i dumą przyniesie to, co postawi przed nim los. Przed wami zmiany, trudne decyzje i chwile szczęścia, na które zapracowaliście. Cieszcie się tym, co udało się wam już osiągnąć.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

O tym, jak wiele nauki im zostało, Strzelce przekonają się przypadkiem i w dość specyficznych okolicznościach. Trudna sytuacja pomoże oddzielić przyjaciół od ludzi, którzy tylko się za nich podawali. Przyjmijcie lekcję od życia i wynieście z niej jak najwięcej.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

W zodiakalne Koziorożce uderzy fala uczuć, gdy w końcu uświadomią sobie, jak bardzo zależy im na tej jednej jedynej osobie. Niektórzy z was w końcu otworzą oczy na uczucia kogoś, kto sam nie potrafił wam o nich powiedzieć. Ten tydzień ma szansę zmienić wasz status związku.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Choć po burzy wychodzi słońce, nie do końca jest tak w przypadku Wodników i kłamstwa, jakiego dopuścili się na rodzinie bądź swoich przyjaciołach. Odzyskanie zaufania bliskich będzie wymagało od was czegoś więcej niż tylko pustych zapewnień. Następnym razem zastanowicie się dwa razy, nim postanowicie złamać dane komuś słowo.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Pierwszy przełom miesięcy w nowym roku ma szansę wnieść wiele ciepła w serce Ryb. Na horyzoncie pojawi się ktoś, komu możecie zaufać i opowiedzieć o tym, co was boli. Uwolnienie się od obaw to pierwszy krok do lepszego jutra.