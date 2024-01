Horoskop tygodniowy 22-28 stycznia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Dostaniesz z pracy propozycję nie do odrzucenia. Początkowo będziesz odczuwać wątpliwości. To będzie duża zmiana w twoim życiu. Poświęć dłuższą chwilę na przeanalizowanie wszystkich plusów i minusów. Wtedy nabierzesz pewności, co należy zrobić.

Horoskop tygodniowy - Byk

Początek tygodnia przyniesie dużo rozwiązań. Nie bój się prosić o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Zawsze możesz liczyć na osobę spod znaku Raka. Choć nie będzie łatwo, nie rezygnuj z postawionych sobie celów.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Pora oczyścić głowę i... atmosferę, która od pewnego czasu jest gęsta. Wszystko przez to, że rozpamiętujesz to, co było. Odetnij się od przeszłości. A z błędów, które popełniłeś, wyciągnij odpowiednie wnioski.

Horoskop tygodniowy - Rak

Przed tobą pracowity tydzień. Szef zaleje cię kolejnymi obowiązkami. Pod koniec tygodnia twoje przemęczenie osiągnie apogeum. Na szczęście weekend będziesz mieć cały dla siebie. Wykorzystaj go w całości, aby odpocząć.

Horoskop tygodniowy - Lew

Nie będziesz ugodowym kompanem, co innych może wyprowadzić z równowagi. W drugiej połowie tygodnia czeka cię nagły zwrot. Powróci dobra passa, a ty wejdziesz w nowe dni z entuzjazmem. Przychylne ci znaki to: Koziorożec, Rak, Wodnik i Byk.

Horoskop tygodniowy - Panna

Nie będziesz mógł odgonić się od pracy, a twoi koledzy ci w tym nie pomogą, co doprowadzi do lekkich spięć. Uświadomisz sobie, że potrzebujesz zmian. Nie ignoruj znaków, jakie daje ci organizm. Zadbaj o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Horoskop tygodniowy - Waga

Na twojej drodze znów stanie osoba, której nie widziałeś od lat. Ponowne spotkanie przywróci wspomnienia z dawnych czasów. Zaowocuje też odrodzeniem się starej znajomości. Okaże się, że brakowało ci tej osoby bardziej, niż myślałeś.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Skup się na teraźniejszości i przestań rozmyślać o wydarzeniach z przeszłości. Pod koniec tygodnia wyjdziesz z cienia i zachwycisz swojego pracodawcę świetnym pomysłem. Uważaj na kolegów. Mogą być nieco zazdrośni.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Zbliżysz się do spełnienia jednego ze swoich marzeń. Będzie to wymagało jednak podjęcia przez ciebie dość ryzykownej decyzji związanej z finansami. Nie postępuj jednak pochopnie. Spróbuj przedyskutować to najpierw z kimś doświadczonym. Szczera rozmowa z bliskimi też może pomóc.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Posłuchaj rad bliskiej ci osoby. Nie stój w kontrze. Twój upór może przysporzyć wiele problemów i sprawić innym sporo przykrości. Zaczniesz doceniać to, co masz. W pierwszej połowie tygodnia zatęsknisz za domem i rodziną.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Czeka cię intensywny tydzień, dlatego już w poniedziałek zrób plan, aby niczego nie pominąć. Osoba spod znaku Lwa będzie próbowała wytrącić cię z równowagi. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje. Mogą jedynie zaognić konflikt.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Zacznij liczyć pieniądze, bo twoje finanse będą w opłakanym stanie. Nowy ciuch, koncert, wypad za miasto? W najbliższym czasie odpuść i postaw na bardziej budżetowe rozrywki. Dobrą radą zawsze służy ci Koziorożec.