Horoskop na weekend 20-21 stycznia 2024 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Schematyczny na co dzień Baran poczuje potrzebę zrobienia czegoś spontanicznego. Puszczając wodze fantazji, możesz przez przypadek nie zauważyć, że przekroczyłeś granicę dobrego smaku.

Horoskop na weekend - Byk

W Byku od kilku dni gromadzą się pokłady niespożytkowanej energii. Okazja do wyładowania swoich fizycznych frustracji nastąpi nagle i niespodziewanie.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Weekend to dla osób spod znaku Bliźniąt prawdziwe święto. Problem w tym, że tym razem nie wszystkie plany pójdą po twojej myśli.

Horoskop na weekend - Rak

Podczas gdy inni odpoczywają po ciężkim tygodniu, Rak nie może zwolnić nawet na chwilę. Na głowę spadną ci liczne obowiązki domowe, a wraz z nimi zobowiązania rodzinne.

Horoskop na weekend - Lew

Choć na zewnątrz pogoda nie zachęca, zodiakalne Lwy czerpią wiele satysfakcji z tego, czym się aktualnie zajmują. Pełni optymizmu wyciągniecie z lekkiego kryzysu emocjonalnego niejedną bliską wam osobę.

Horoskop na weekend - Panna

Osoby o słabszym samopoczuciu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Przez najbliższe dwa dni stan zdrowia Panien ulegnie znacznej poprawie.

Horoskop na weekend - Waga

Mimo że w życiu Wagi najbardziej cenią sobie stabilizację, tym razem postanowią wypłynąć na nieznane wody. Skłoni je do tego nowo poznana fascynująca osoba.

Horoskop na weekend - Skorpion

Życie Skorpiona wywróciło się do góry nogami. Najbliższe dwa dni to okazja do poukładania w głowie nowego planu działania.

Horoskop na weekend - Strzelec

Hasłem na ten weekend dla Strzelców będzie zabawa. Bez względu na to, czy siedzisz sam w domu, czy może idziesz na imprezę, możesz być pewny, że sprawi ci to dużo radości.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Szczęście uśmiecha się do Koziorożca, gdy ten po raz pierwszy od dawna czuje potrzebę nawiązania z kimś relacji. Masz szansę poznać nowe, wartościowe osoby i zaprezentować im się ze swojej najlepszej strony.

Horoskop na weekend - Wodnik

Wiecznie zamyślony Wodnik podejmie ryzykowną decyzję, która może wzmocnić lub całkowicie zniszczyć jego związek. Robiąc to, zawierz swojej intuicji, a nie doradcom.

Horoskop na weekend - Ryby

Świat staje się lepszy, gdy dzielisz go z kimś wartościowym. O prawdziwości tego stwierdzenia przekonają się zodiakalne Ryby.