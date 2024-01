Horoskop dzienny - piątek 12 stycznia 2024 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Nie samą pracą człowiek żyje, a to coś, czego nie potrafi nauczyć się Baran. Twoje skłonności do pracoholizmu zostaną gwałtownie ukrócone przez... samego przełożonego!

Horoskop dzienny - Byk

Zmęczony pracą Byk z ulgą przyjmie możliwość rezygnacji z części swoich obowiązków domowych. Po południu powinniście się skupić na odpoczynku i uzupełnieniu płynów.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Towarzyskie z natury Bliźnięta jak nigdy przekonają się do samotności, gdy za sprawą tłumu w przestrzeni publicznej poczują się przebodźcowane. Ratunek czeka na was w cichym pokoju, pod kołdrą.

Horoskop dzienny - Rak

Miłość wisi w powietrzu, ale w tym przypadku jest ona skierowana bezpośrednio do zwierząt. Raki uszczęśliwi towarzystwo futerkowych domowników połączone z dobrą książką.

Horoskop dzienny - Lew

Mało którzy przedstawiciele znaków zodiaku są tak zuchwali i lekkomyślni jak Lwy. Podjęcie się niebezpiecznego wyzwania może skutkować dla was poważnymi konsekwencjami.

Horoskop dzienny - Panna

W głowie Panny tematem przewodnim są amory. Po długotrwałej rozłące ze swoim partnerem bądź partnerką pragniecie wykorzystać wspólny czas w najbardziej intymny sposób.

Horoskop dzienny - Waga

W poszukiwaniu równowagi Waga rozproszy się za sprawą nieznajomej osoby. Będzie ona na tyle intrygująca, że zechcecie choć raz oderwać się od swojego schematu działania.

Horoskop dzienny - Skorpion

Skorpion nosi w sobie wiele obaw, które jedynie częściowo znajdują uzasadnienie. To czas by na nowo ustalić swoje priorytety i sporządzić dokładny plan działania na najbliższe miesiące.

Horoskop dzienny - Strzelec

Podczas gdy inne znaki zodiaku rzucają się na boki, Strzelec w końcu odnajduje spokój i równowagę w swoim życiu. Przed wami kilka godzin relaksu i kolejne rozsądne decyzje.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Na drodze Koziorożca los postawi okazję, którą można dwojako wykorzystać. Jeśli zdecydujecie się pozostać przy swoich zasadach moralnych, macie szansę na większą nagrodę.

Horoskop dzienny - Wodnik

Przeciwnie do Panny w Wodnika wstąpiła fala chłodu, przez który nie będzie on chętny do podejmowania interakcji międzyludzkich. Ze ścianą zderzy się także wasz partner, przez co może poczuć się osamotniony.

Horoskop dzienny - Ryby

Początek roku nie był zbyt łaskawy dla Ryb, dlatego z ulgą przyjmą one spokój dnia codziennego. Tym razem możecie spodziewać się samych dobrych wieści.