Horoskop dzienny - czwartek 4 stycznia 2024 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

W myśl zasady "nowy rok, nowy ja" Baran nie próżnuje i ciężko pracuje nad zmianami, które zamierza wprowadzić. Podczas gdy część z was cieszy się z odmówienia sobie kolejnej paczki chipsów, inni walczą o realizację ogromnych projektów.

Horoskop dzienny - Byk

Zbuntowany Byk może mieć tendencję do robienia wszystkiego na przekór innym dla czystej złośliwości. Podły humor przejdzie ci, gdy zostaniesz podobnie potraktowany przez zupełnie obcą osobę.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Czwartkowe popołudnie może okazać się wyjątkowo pechowe dla Bliźniąt, którym jak nigdy zależy na czasie. Na wszelki wypadek sprawdźcie dwa razy rozkłady jazdy i inne aspekty zaplanowanej podróży.

Horoskop dzienny - Rak

W otoczeniu Raka dojdzie do straty, której charakter może mieć dwa zupełnie różne oblicza. Być może przeżywasz śmierć bliskiej osoby, a może jest to tylko odejście jednego z członków twojego zespołu.

Horoskop dzienny - Lew

Na Lwy czeka pułapka w postaci fałszywych znajomych, którzy będą próbować cię podpuszczać. Aby oprzeć się pokusie skup całą swoją uwagę na celu, który chciałeś osiągnąć.

Horoskop dzienny - Panna

Opętana tęsknotą Panna z ulgą przyjmie informację o możliwości powrotu w rodzinne strony. Na miejscu czeka ktoś, komu bardzo na tobie zależy, choć nie do końca umie to okazać.

Horoskop dzienny - Waga

Nie każdy dzień musi przynosić coś nowego i przełomowego. Przekonają się o tym Wagi, którym spokój i równowaga codzienności będą towarzyszyć przez najbliższe 24 godziny.

Horoskop dzienny - Skorpion

W duszy Skorpiona gra zew wolności połączony z potrzebą przeżycia kolejnej wielkiej przygody. Nie ma pewności co do tego, co przyniesie przyszłość, jednak ty widzisz ją tylko w samych intensywnych barwach.

Horoskop dzienny - Strzelec

Życie Strzelca ponownie wywróci się o 180 stopni po tym, jak bliska ci osoba podejmie trudną dla siebie decyzję. Nie snuj jednak czarnych scenariuszy - los jest po waszej stronie.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zgryźliwy z natury Koziorożec może przez większość dnia czuć niepohamowaną potrzebę krytykowania innych. W ten sposób spróbujesz odsunąć od siebie negatywne myśli na temat swojej osoby.

Horoskop dzienny - Wodnik

Po upojnej nocy sylwestrowej osoby spod znaku Wodnika dopadną późne konsekwencje. Być może zrobiliście bałagan, którego ostatecznie nie posprzątaliście lub zrobiliście coś, czego teraz bardzo żałujecie.

Horoskop dzienny - Ryby

Spora część przedstawicieli tego znaku zodiaku wkroczyła w nowy rok z twardą listą postanowień. Już dziś macie dużą szansę na spełnienie jednego z nich.