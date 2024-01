Horoskop tygodniowy 3-10 stycznia 2024 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu postaraj się unikać podejmowania ważnych decyzji, a szczególnie tych dotyczących finansów. Jeśli już musisz to zrobić, poproś o pomoc kogoś zaufanego. W przeciwnym razie możesz tego żałować. Uważaj też na osoby, z którymi jakiś czas temu zerwałeś kontakt. Będą chciały ponownie wkraść się w twoje łaski. Nie wróży to niczego dobrego.

REKLAMA

Horoskop tygodniowy - Byk

Nadchodzący tydzień przyniesie wiele zmian w twoim życiu. Te kilka dni okażą się przełomowe. Miej oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ czeka na ciebie ogromna szansa. Niekoniecznie w życiu zawodowym. Chwila nieuwagi i możesz ją przegapić.

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski - przez krytyków był nazywany komikiem i klaunem, dziś odważnie przewodzi Ukrainie

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Otrzymasz zaproszenie na nietypowe spotkanie. Nie widziałeś tej osoby od lat i będziesz obawiał się, czy znajdziecie jeszcze wspólny punkt zaczepienia. Te obawy okażą się zupełnie niepotrzebne. Szybkie wyjście na miasto zakończy się wielogodzinną rozmową i odnowieniem znajomości.

Horoskop tygodniowy - Rak

Zapomnij o porażkach ubiegłego roku. Przesadna krytyka nic nie zmieni. Postaraj się być dla siebie bardziej wyrozumiały. Koniec roku to nie epilog, a jedynie koniec pewnego etapu. Spróbuj przerobić te negatywne emocje w motywację do działania. Może to dobry moment na podjęcie jakiegoś kursu lub poszukanie nowego hobby? Możliwości jest ogrom.

Horoskop tygodniowy - Lew

W tym tygodniu zawisną nad tobą czarne chmury. Najpierw pojawią się problemy w pracy. Twój przełożony nie zrozumie twoich intencji i oskarży cię o popełnienie poważnego błędu. Postaraj się nie denerwować. Kiedy porozmawiacie na spokojnie, wyjaśnią się wszystkie niepowodzenia. Stresująca sytuacja odbije się jednak na twoim zdrowiu i będziesz potrzebował chwili odpoczynku. Nie bój się prosić o pomoc.

Horoskop tygodniowy - Panna

Po intensywnej końcówce roku czeka cię w końcu spokojny tydzień. Wykorzystaj czas wolny w stu procentach dla siebie. Nie ma w tym nic egoistycznego, jeśli choć raz postawisz siebie na pierwszym miejscu. Dobrze ci to zrobi. Dzięki temu nabierzesz motywacji do dalszego działania.

Horoskop tygodniowy - Waga

Znajomy zaprosi cię na spotkanie związane z jego hobby i tym samym zarazi cię do niego pasją. Z czasem uczeń przerośnie mistrza i wkrótce znajdziesz idealne zajęcie na zapełnienie samotnych wieczorów. Ponadto twoja smykałka do interesów sprawi, że przekujesz nowe hobby w zarobek.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Przez nadchodzący tydzień będziesz cały czas mierzył się z konsekwencjami konfliktu, w którym wziąłeś udział. Cały czas będziesz zastanawiał się, czy podjąłeś dobrą decyzję i opowiedziałeś się za odpowiednią stroną.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Już w pierwszym tygodniu stycznia odpuścisz sobie postanowienia noworoczne. Po przeanalizowaniu swoich planów zrozumiesz, że wielu z nich nie będziesz w stanie spełnić. Nie poczujesz jednak rozczarowania, a ulgę. Zrozumiesz, że ten rok będzie dla ciebie lepszy, kiedy nie będziesz czuć presji.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Uważaj na swoje finanse. Pieniądze nie będą się ciebie trzymać, a oszczędności szybko zaczną się kurczyć. Każdy wydatek staraj się przemyśleć kilkukrotnie. Choć pod koniec roku dostałeś dodatkowy zastrzyk gotówki, to lepiej nie szalej z zakupami. Te środki mogą ci się przydać w przyszłości.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Rozpoczniesz porządki w swoim życiu uczuciowym. Nagle zaczniesz zauważać wady swojego partnera. Nie bój się mówić tego, co leży ci na sercu. Szczera rozmowa pomoże wam poukładać sprawy w związku. Wkrótce zaczniesz odczuwać poprawę w waszej relacji.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Nadchodzący tydzień będzie dla ciebie bardzo udany. Dostaniesz ciekawą propozycję zawodową, choć niezwiązaną z twoim obecnym zajęciem. Będzie ona za to odpowiadała twoim ambicjom. Nie obawiaj się zrobić tego kroku w nieznane. Decyzja o zmianie swojej ścieżki kariery nie będzie łatwa, ale na pewno się opłaci.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl >>