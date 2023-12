Horoskop na weekend 30-31 grudnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop weekendowy - Baran

W twoich myślach zagości nieco pesymizmu. Staraj się mu jednak nie poddawać! Najbliższe dni mogły nie być dla ciebie najłatwiejsze, ale pamiętaj, że to tylko przejściowa sytuacja. Los szykuje dla ciebie dużą nowinę, która wprowadzi nieco zamętu w twoje życie już na początku nadchodzącego roku.

Horoskop weekendowy - Byk

Dobra passa będzie ci dopisywać, ale nie nadwyrężaj jej! W pewnych kwestiach lepiej zachować zdrowy rozsądek i trzeźwe myślenie. Postaraj się w najbliższym czasie podejmować odważniejsze decyzje, ale nie lekkomyślne.

Horoskop weekendowy - Bliźnięta

To może być przełomowy okres dla twojego życia osobistego. Szczególnie ciekawie może zrobić się w sferze uczuciowej. Postaraj się jednak nie nastawiać od razu na zbyt wiele. Poczekaj, co przyniesie ci los.

Horoskop weekendowy - Rak

Możliwe, że w najbliższych dniach poczujesz pogorszenie zdrowia. Koniecznie musisz o siebie zadbać! Postaraj się nie nadwyrężyć podczas sylwestrowej zabawy. Dobrze wiedzieć, kiedy odpuścić - pamiętaj.

Horoskop weekendowy - Lew

Ostatnie dni nie były najłatwiejsze, ale udało ci się dotrwać do końca roku! Teraz możesz cieszyć się z sukcesu i dumnie patrzeć na osiągnięcia. Niedługo możesz liczyć na kolejne triumfy.

Horoskop weekendowy - Panna

Jak czujesz się z ostatnimi wydarzeniami? Dobrze się nad tym zastanów, bo w najbliższej przyszłości może przyjść podjąć ci istotną decyzję, a wówczas na zastanowienia nie będziesz mieć wiele czasu.

Horoskop weekendowy - Waga

Spotkasz się z bliską osobą, która wyjawi ci pewne dość szokujące dla ciebie informacje. Bądź dla niej dobrym wsparciem, okaż zrozumienie, ale także służ radą - choć staraj się nie narzucać w tym swoich poglądów.

Horoskop weekendowy - Skorpion

Plany na końcówkę roku zapowiadają się dość intensywnie, zastanów się jednak dobrze, czy aby na pewno zależy ci na realizacji ich wszystkich. Pamiętaj, liczy się jakość, nie ilość. Nie warto się także zatracać w potrzebie wrażeń, bo zamiast zdrowego odpoczynku czekać może cię głównie zmęczenie.

Horoskop weekendowy - Strzelec

Sobota to będzie raczej spokojny, dość leniwy dzień, jakiego ci brakowało. Nadrobisz zaległości serialowe i spotkasz się z dawno niewidzianą osobą. Niedziela przyniesie natomiast wiele ekscytacji i kilka niespodzianek.

Horoskop weekendowy - Koziorożec

To będzie twój czas. Wszystko, czego się złapiesz w ten weekend, zakończy się bardzo pomyślnie. To dobry moment, by nieco zaryzykować - choć oczywiście warto mieć tu umiar.

Horoskop weekendowy - Wodnik

Pewna kwestia nie będzie dawała ci spokoju. Zamiast ciągle wszystko analizować, weź sprawy w swoje ręce. To jednak już w nowym roku. Teraz postaraj się prawdziwie odpocząć.

Horoskop weekendowy - Ryby

Na twoim horyzoncie pojawi się nowa osoba. Początkowo możesz nie wróżyć waszej relacji powodzenia, ale nie poddawaj się i uważnie obserwuj sytuację. Może okazać się, że macie więcej wspólnego, niż początkowo wam się wydawało.



