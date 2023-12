Horoskop chiński 2024 na rok Drewnianego Smoka [Szczur, Wół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia]

Chiński Nowy Rok rozpocznie się dokładnie 10 lutego 2024 roku, a zakończy się 28 lutego 2025 roku. W chińskim horoskopie również jest 12 znaków zodiaku i wszystkie z nich są zwierzętami. Są one podporządkowane do roku urodzenia, a nie, jak w europejskim horoskopie, do miesiąca narodzin.

Horoskop chiński 2024. Bawół/Wół (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

To będzie twój rok. Pełen przygód, niespodziewanych zmian i ciekawych wydarzeń. W pierwszych miesiącach weźmiesz wiele spraw w swoje ręce, a już w połowie roku zobaczysz pierwsze efekty swojej pracy. Podejmiesz też wiele decyzji, które wpłyną na twoją przyszłość. Nie bój się ryzykować, to twój rok.

Tygrys (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Początek nowego roku będzie trudny i wymagający. Uda ci się jednak spełnić wiele swoich marzeń i planów. Dojdziesz do wielu znaczących wniosków i zmienisz swoje myślenie. W połowie roku czekają cię prawdziwe rewolucje w życiu uczuciowym. Poddaj im się, a zobaczysz, ile możesz zyskać.

Królik (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

W tym roku zmienisz swój system wartości. Dostrzeżesz też, na kim możesz polegać, a kto tylko przeszkadza ci w osiąganiu celów. Podejmiesz się wielu ryzykownych inwestycji, jednak pod koniec roku przekonasz się, że było warto. Nie spoczniesz też na laurach i osiągniesz wielkie sukcesy.

Smok (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

W tym roku w końcu zaczniesz słuchać siebie. Spełnisz wiele marzeń, które miałeś od dawna. W połowie roku poznasz kogoś, kto na dobre zmieni twoje życie. Nie obawiaj się utraty kontroli i pozwól sobie na więcej relaksu w tym roku.

Wąż (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Za namową Psa podejmiesz pewne ryzyko, które przyniesie ci sporo korzyści majątkowych. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad swoim rozwojem. W tym roku osiągniesz znacznie więcej, niż

Koń (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ten rok będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Uświadomisz sobie, że twoja przyszłość zależy przede wszystkim od ciebie i musisz podejmować decyzje samodzielnie. Aktywność fizyczna zmieni też twoje samopoczucie. Wystartujesz również w kilku konkursach i przekonasz się, że w wielu rzeczach jesteś najlepszy.

Koza/Owca (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

W tym roku uporasz się z wieloma problemami, które od kilku miesięcy zaprzątają twoją głowę. Pracuj nad cierpliwością i niezłomnością w dążeniu do celu. Dzięki swojej pomysłowości przekonasz wiele osób do swoich pomysłów i sporo na tym zyskasz. W końcu stworzysz coś nowego, zamiast podążać a tłumem.

Małpa (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Pewna kobieta wiele zmieni w twoim życiu w tym roku. Nie opieraj się małym zmianom, które nadchodzą i mogą bardzo wpłynąć na twoją przyszłość. Otrzymasz też wiele wiadomości, które wpłyną na twoją karierę zawodową. W tym roku nie wahaj się podejmować ryzyka, ponieważ ono zapewni ci wiele korzyści.

Kogut (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Jeśli nadal szukasz bratniej duszy, w tym roku możesz poznać kogoś naprawdę wyjątkowego. Wystarczy, że wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Nie bój się tego, co nieznane. Najlepsze przyjdzie do ciebie wtedy, kiedy się tego nie spodziewasz. Ten rok będzie wyjątkowo dobry pod względem finansowym.

Pies (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Dalekie podróże, nowe znajomości, potrawy, ten rok będzie obfitował we wszystko, co nowe. Będziesz zaskoczony tym, jak wiele zmieni się w twoim życiu. Nie opieraj się tym zmianom i próbuj wszystkiego, czego do tej pory nie znałeś.

Świnia (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Przekonasz się w tym roku, na kogo możesz liczyć, a kto tylko teoretycznie cię wspiera. Nie trać energii na znajomości, które nic nie wnoszą do twojego życia. W tym roku dojdziesz do wielu wniosków, które wpłyną na najważniejsze decyzje w twoim życiu. Pamiętaj, że nie musisz lubić każdego.

Szczur (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Zarówno życie uczuciowe jak i zawodowe będą w tym roku wyjątkowo zaskakujące. Podejmiesz ryzyko, które bardzo ci się opłaci, wystarczy tylko w siebie uwierzyć. Spokój i dążenie do celu będzie przyświecać najbliższym miesiącom. Wykorzystaj możliwości, które daje ci życie.