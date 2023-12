Horoskop dzienny - czwartek 28 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Przytłoczony świąteczną atmosferą i obecnością rodziny Baran odsunie się nieco w cień wydarzeń. Oparcia przy przeładowaniu emocjonalnym poszukasz w przyjaciołach.

Horoskop dzienny - Byk

Tego ranka wstaniesz lewą nogą bez żadnego konkretnego powodu. Swoje niezadowolenie możesz próbować przerzucić na innych, co będzie miało przykre konsekwencje.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Choć na co dzień postrzegane są jako szalone i skłonne do hucznego imprezowania, Bliźnięta pragną tym razem ciszy i spokoju. Większość dnia spędzisz w łóżku.

Horoskop dzienny - Rak

Podobnie jak Bliźnięta Raki czują potrzebę wyciszenia się. Niespodziewanie los da wam o wiele więcej, przez co możecie liczyć na napływ dodatkowej gotówki.

Horoskop dzienny - Lew

Młodych przedstawicieli tego znaku zodiaku wzywa zew przygody. Podczas gdy starsi spokojnie oczekują końca roku, młode Lwy już dziś ruszają w pogoń za marzeniami.

Horoskop dzienny - Panna

Przez życie w rozjazdach Panny zaniedbały nieco relacje ze swoimi bliskimi. Paradoksalnie to nie okres świąteczny zbliży was do siebie, tylko ostatnie dni starego roku.

Horoskop dzienny - Waga

Z pozoru Wagi wydają się być skupione na swoim celu, jakim jest osiągnięcie pełnej równowagi. Z tyłu kiełkuje jednak myśl, by jednak z okazji sylwestra zrobić coś szalonego...

Horoskop dzienny - Skorpion

Spośród wszystkich znaków zodiaku to właśnie Skorpion najbardziej nie może usiedzieć w miejscu. Ten rok się jeszcze nie skończył, więc wciąż masz czas by na ostatni moment dokonać gruntownych zmian w swoich dotychczasowych planach.

Horoskop dzienny - Strzelec

Dla Strzelca okres świąt i sylwestra to wielki test na cierpliwość. W tym roku twoje play tak się ułożyły, że skazany jesteś na dłuższe towarzystwo rodziny.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Rodzinny Koziorożec z żalem rozstanie się z bliskimi na rzecz powrotu do pracy. Przed tobą kilka godzin wysiłku, który zmęczy cię bardziej, niż się tego spodziewasz.

Horoskop dzienny - Wodnik

Królowie dramatów powracają ze zdwojoną siłą. Wodniki rozpoczynają odliczanie do sylwestra w swoim sytylu - szukając powodów do obaw na nowy rok.

Horoskop dzienny - Ryby

Trudny koniec roku może się jeszcze w pełni odmienić dla przygnębionych Ryb. Pewna wiadomość wleje w was nową nadzieję i doda odwagi, by patrzeć w przyszłość.