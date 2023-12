Horoskop dzienny - środa 27 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Choć po świętach nawet Baranom ciężko będzie wrócić do rzeczywistości, z pomocą przyjdzie wam mocna kawa i odrobina zrozumienia ze strony przełożonych. Możecie spodziewać się mniejszej wydajności i silnego zmęczenia w godzinach popołudniowych.

Horoskop dzienny - Byk

Podczas gdy większość osób ze smutkiem żegna się ze świątecznym klimatem, Byka mało co mogło ucieszyć bardziej niż wyjazd dalekiej rodziny. Z ulgą na powrót przyjmiesz rzeczywistość, w której nie jesteś na nią skazany.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Towarzyskie z natury Bliźnięta rozpoczną odliczanie do długo wyczekiwanego sylwestra. W ferworze planowania do głowy mogą wam wpaść głupie pomysły, od których realizacji lepiej się powstrzymajcie.

Horoskop dzienny - Rak

Po corocznym świętowaniu i biesiadowaniu z rodziną Rak czuje się o kilka kilogramów cięższy. U części z was wywoła to niechęć do ruchu, podczas gdy inni będą ciężko pracować nad powrotem do formy.

Horoskop dzienny - Lew

Przedstawiciele spod znaku Lwa otrzymają niespodziewaną propozycję, która na kilka dni przed nadejściem nowego roku może wywrócić ich życie do góry nogami. Odpowiedź na pytanie, czy warto ryzykować, musicie znaleźć sami.

Horoskop dzienny - Panna

Ponura aura, której doświadczamy od kilku dni, wywrze nieprzyjemny impakt na Panny. Poza mniejszą chęcią do robienia czegokolwiek możecie mierzyć się z wahaniami nastrojów.

Horoskop dzienny - Waga

W trudnym dla siebie czasie Waga może liczyć na wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół. Przeciwności losu sprawią, że poznasz się na tym, to naprawdę chce dla ciebie jak najlepiej.

Horoskop dzienny - Skorpion

Choć do końca roku pozostało już niewiele czasu, Skorpion ani myśli zwolnić. Przed tobą kolejne wyzwania i "kamienie milowe", które zamierzasz zaliczyć jeszcze w tym roku.

Horoskop dzienny - Strzelec

W związku z końcem świąt i początkiem odliczania do sylwestra Strzelec pochyli się nad postanowieniami noworocznymi. Dogłębna analiza twoich poprzednich celów pozwoli ci na dobranie odpowiednich wytycznych na kolejny rok.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zorganizowany Koziorożec pierwszy raz od dawna będzie skazany na działanie bez planu. Zbieg okoliczności wytrąci cię z twojej codziennej równowagi i pozbawi wyboru.

Horoskop dzienny - Wodnik

Beztroscy przedstawiciele tego znaku zodiaku nie zastanawiają się nad podsumowaniem roku i nie zaprzątają sobie głowy postanowieniami noworocznymi. Dla nich liczy się to, co tu i teraz, w tym okazja do wywinięcia kolejnego numeru bliskim.

Horoskop dzienny - Ryby

Ryby patrzą w przyszłość względnie optymistycznie. Po świętach spędzonych z rodziną nabraliście chęci do życia i uczycie się swojej nowej codzienności.