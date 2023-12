Horoskop tygodniowy 25-31 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Ostatni tydzień grudnia może przynieść Baranom spory zwrot w sprawach sercowych. Nawet jeśli wydaje ci się, że nie wszystko idzie po twojej myśli, uwierz, już niebawem połączysz kropki, a życie doprowadzi cię w odpowiednie miejsce. Nie myśl za dużo o przyszłości, ciesz się chwilą.

Horoskop tygodniowy - Byk

Koniec miesiąca i roku będzie dla Byka czasem na zastanowienie. Poukładaj sobie w głowie priorytety, a będziesz wiedział, czym kierować się w kolejnym roku. Nie panikuj, gdy w głowie pojawią się wątpliwości, może po prostu potrzebujesz więcej czasu?

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Marzenia, plany i wysnuwanie kolejnych wizji na przyszłość to coś, co lubią Bliźnięta. Jeśli chcesz rozwinąć skrzydła, pokaż wszystkim, na co cię stać. Ktoś bardzo w ciebie wierzy i tylko czeka, aż będziesz gotów pokazać potencjał.

Horoskop tygodniowy - Rak

W ostatnich dniach roku świetny humor nie będzie cię opuszczał. Czujesz w kościach, że kolejny będzie naprawdę wyjątkowy. Nie daj nikomu zepsuć sobie nastroju. W połowie tygodnia rzucisz się w wir rozwiązywania pewnych zagadek. Bądź uważny, bo możesz nadepnąć komuś na odcisk.

Horoskop tygodniowy - Lew

Lwy w ostatnim tygodniu miesiąca powinny zadbać o odporność. Jeśli chcesz mieć pewność, czy wszystko jest w porządku, idź do lekarza i zrób badania, zamiast diagnozować się samemu z pomocą internetu. Pozwól sobie na trudne emocje, nie musisz wszystkiego dusić w sobie.

Horoskop tygodniowy - Panna

Drobiazgowość i krytycyzm mogłyby być twoim drugim imieniem. Pod koniec roku znów będziesz zamartwiać się rzeczami, na które nie masz większego wpływu. Sylwestrowe plany się posypały, ale nie ma tego złego... Może wieczór w ciszy i spokoju okaże się zbawieniem?

Horoskop tygodniowy - Waga

W ostatnich dniach roku skupisz się na podsumowaniach. Może warto przelać je na papier? Wtedy zauważysz, że zrobiłeś w tym roku więcej, niż ci się wydaje. Jeśli chcesz, by nowy rok przyniósł zmianę, pora wziąć się do roboty.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

W tym tygodniu ostrożnie podejmuj wszelkie decyzje. Pamiętaj, że nikt nie robi ci na złość, a nawet mniej przychylny uwagi wynikają z dobrej woli i chęci pomocy. Choć na zewnątrz nie najcieplej, pozwól sobie na wycieczkę na łonie natury. Przyda ci się, by przewietrzyć głowę po świętach.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Nie było łatwo, ale udało ci się uporać ze wszystkimi obowiązkami, których nieco nazbierało się pod koniec roku. W głębi duszy czujesz, że zmiana, której niedawno dokonałeś, była dobrym krokiem. Uwierz, nie tylko Ty masz takie odczucia. Bądź z siebie dumny.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Koziorożcom pod koniec roku zabraknie czasu, by zajmować się podsumowaniami. Skupicie się na praktycznym podejściu do wielu spraw, dzięki czemu zyskasz uznanie przełożonych. Na horyzoncie również małe miłosne zawirowania. Pokaż swojej drugiej połówce, że ci na niej zależy, bo coraz częściej o tym zapominasz.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Wodniki pod koniec grudnia czeka wyłącznie dobra passa w miłości. Zauroczony Baran nie będzie dawał ci spokoju, a ty z radością przyjmiesz wszelką uwagę z jego strony. Zrozumienie i akceptacja to coś, w czym jesteście mistrzami, nie traćcie tego.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Rybom nie najlepiej udało się zaplanować tegoroczne wydatki. Twój budżet uszczuplił się bardziej, niż się tego spodziewałeś. Głowa do góry. Jakoś uda ci się wszystko posklejać, na przyszłość po prostu wyciągnij wnioski z błędów i nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili

