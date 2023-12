Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Baran

Kłótnie przy wigilijnym stole są normalne, więc staraj się nie brać do siebie wszystkich gorzkich słów. Następne dni poświęć na oczyszczenie głowy i odpoczęcie po wszystkich nieprzyjemnych wydarzeniach. Weź głęboki wdech i zostaw to za sobą.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Byk

Ostatnie tygodnie były dla ciebie bardzo pracowite. Wolne dni wykorzystaj, aby spędzić je z bliskimi, którzy bardziej niż inni odczuwają twój brak w domu. Może wspólny seans filmowy albo długi spacer? To na pewno pomoże waszej relacji.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Bliźnięta

Na świątecznej imprezie ktoś wpadł ci w oko. Nie bój się zaryzykować. Złożenie życzeń z okazji Bożego Narodzenia będzie dobrym pretekstem, aby się odezwać. Nie zawiedziesz się.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Rak

Gwiazda przyniosła ci duży zastrzyk gotówki. Postaraj się nie wydać wszystkiego od razu. Poduszka finansowa może ci się przydać po nowym roku, kiedy zaskoczą cię niespodziewane wydatki.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Lew

Będziesz musiał zapanować nad chaosem. Przydatna może okazać się lista zadań. Pozwoli ona wybrnąć z trudnych sytuacji. Ale nie bój się też prosić o pomoc. Wówczas wszystko pójdzie zgodnie z planem, a ty będziesz mógł spokojnie świętować.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Panna

Pamiętaj, że w święta masz wolne od pracy. Bliscy woleliby mieć cię przy sobie, a nie z nosem w ekranie. Jeśli nie jest to nic pilnego, to poczeka, aż wrócisz do biura.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Waga

Jeśli masz w planach jakieś negocjacje - czy to w pracy, czy w domu, to jesteś na wygranej pozycji. Konkurenta oczarujesz swoim stoickim spokojem i urokiem osobistym. Wykorzystaj dobrze swoją przewagę.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Skorpion

Uwaga wszystkich będzie skupiona na tobie. W dodatku, a ponadto każdy będzie czegoś od ciebie chciał. To spowoduje u was stres i rozgoryczenie. Najlepszym rozwiązaniem będzie zdystansowanie się. Weźcie głęboki oddech.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Strzelec

Pierogi, ryba po grecku, barszcz z uszkami - te wszystkie potrawy wyglądają smakowicie, ale uważaj z przejadaniem się. Szaleństwo przy wigilijnym stole może skończyć się bólami brzucha przez resztę świąt. Jedz z umiarem.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Koziorożec

Obowiązki będą ci przychodziły z dużym trudem. Zamiast skupić się na tym, co naprawdę istotne, to będziesz chodził z głową w chmurach. To, co znajdziesz pod choinką, nie będzie dawało ci spokoju.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Wodnik

Uważaj, komu powierzasz swoje sekrety. Jedna z bliskich ci osób, może się wygadać. Nie zrobi tego świadomie, ale twoje zaufanie do niej zostanie wystawione na próbę.

Horoskop na Boże Narodzenie 2023 - Ryby

Poczujesz się zmęczony i przytłoczony obowiązkami. Lista rzeczy do zrobienia cały czas się wydłuża. Liczyłeś, że w święta w końcu odpoczniesz, ale nie będzie ci to dane. Przydałby się wam znacznie dłuższy urlop, niż te dwa dni.