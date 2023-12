Horoskop dzienny - Baran

Ostatnie tygodnie skrupulatnie pilnowałeś diety. To dobrze. W Wigilię spróbuj sobie jednak trochę odpuścić. Na tyle, ile będziesz czuł się komfortowo. Czasem potrzebna jest mała przerwa od postanowień.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak gawrują niedźwiedzie? Przerażające świadectwo przedstawiciela fundacji. "Każdego dnia drewno wyjeżdża, po cichutku..."

Horoskop dzienny - Byk

Biała koszula nie będzie odpowiednim strojem na kolację wigilijną. Zwłaszcza że chcesz zaimponować innym gościom przy stole. Barszcz czerwony może okazać się twoim wrogiem. Stres tu w niczym nie pomoże. Pamiętaj, że jesteś wśród bliskich.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dowiesz się, że część twoich planów na najbliższy tydzień jest już nieaktualna. Dla ciebie to będzie tylko powód do radości. Ostatnie, o czym marzyłeś, to spotkania towarzyskie. Teraz w końcu odpoczniesz.

Horoskop dzienny - Rak

Na samą myśl o spotkaniu z dawno niewidzianą rodziną cię skręca. Tym razem będzie jednak inaczej i kolacja upłynie w miłej atmosferze.

Horoskop dzienny - Lew

Lista rzeczy do zrobienia cały czas się wydłuża. Lepiej zastanów się, co faktycznie jest dla ciebie priorytetem. Jeśli nie zdecydujesz się na pierwszy krok, to nigdy nie zrobisz następnego. Zacznij od najważniejszych rzeczy.

Horoskop dzienny - Panna

Tak spokojnych świąt nie miałeś już od dawna. Wykorzystaj ten czas na zasłużony odpoczynek. Świat się nie zawali, jeśli pośpisz trochę dłużej niż zwykle.

Horoskop dzienny - Waga

Szykuje się naprawdę miły dzień. Przyjemnie spędzisz czas z pewną osobą. Choć niekoniecznie ta znajomość będzie mieć przed sobą dalszą przyszłość, postaraj się po prostu cieszyć chwilą.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Tego dnia wszystko będzie się działo bardzo szybko. Po drodze wypadnie też kilka ważnych spraw. Lepiej przygotuj się wcześniej.

Horoskop dzienny - Strzelec

Zdecydujesz się nieco zaryzykować w kuchni i to zdecydowanie się opłaci. Twoje popisowe danie sprawi, że wszyscy goście będą zachwyceni. O przepis poprosi nawet teściowa.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Od rana będzie ci doskwierać zmęczenie i ból głowy. Powodem może być niskie ciśnienie, ale lepiej nie przesadzaj z kawą. Zamiast tego spróbuj przejść się na długi spacer.

Horoskop dzienny - Wodnik

Zbliżający się koniec roku skłoni cię do refleksji. Czy jesteś w miejscu, w którym chciałeś się znaleźć i otaczają cię ludzie, z którymi chcesz spędzać czas? Pomyśl o tym. To może być wyjście do postanowień noworocznych.

Horoskop dzienny - Ryby

W powietrzu wisi kłótnia. Atmosfera między tobą a innymi członkami rodziny jest już naprawdę gęsta. by w nowy rok wejść w dobrym nastroju.