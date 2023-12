Horoskop dzienny - wtorek 19 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Początek tygodnia nie będzie należał do najlepszych. Od dawna czekałeś na awans w pracy, ale zamiast niego dostaniesz wiadomość o jego przesunięciu w czasie.

Horoskop dzienny - Byk

W ostatnim czasie skupiłeś się za bardzo na relacji z jedną osobą. Zanim jednak pójdziesz na całość, zastanów się, czy warto. Tak dużej ilości czerwonych flag nie sposób nie zauważyć.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

To dobry czas na zakupy. W końcu nie musisz już oszczędzać każdego grosza. Przedświąteczna atmosfera sprawi, że zdecydujesz się trochę zaszaleć w galerii handlowej. Pamiętaj tylko, aby nie przesadzić.

Horoskop dzienny - Rak

W ostatnim czasie pieniądze się ciebie nie trzymały. To już koniec tej złej passy. Dzięki poświęceniu kilku chwil na analizę swojej sytuacji finansowej znajdziesz dodatkowe środki na zakup rzeczy, o której od dawna marzyłeś. A jakby tego było mało, znajdziesz na ulicy banknot.

Horoskop dzienny - Lew

We wtorek obudzisz się nie tylko z ogromną energią, ale i bardzo pozytywnym nastawieniem. Nie zepsują go nawet małe niedogodności jak niedziałający ekspres do kawy czy spóźniający się autobus. Od rana będziesz chodził uśmiechnięty, zarażając szczęściem wszystkich dookoła.

Horoskop dzienny - Panna

Czeka cię pracowity dzień, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący. Wolne w pracy wykorzystasz na przygotowanie domu przed świętami. Nic nie cieszy bardziej niż idealnie wyczyszczone okna i błyszczące naczynia. Znajdź jednak chwilę odpoczynku, porządki potrafią okropnie zmęczyć.

Horoskop dzienny - Waga

Dostaniesz zaproszenie z niespodziewanej strony. Długo zastanawiałeś się, jak spędzisz Sylwestra w tym roku. To już nie będzie problemem. Nie bój się zaszaleć. Impreza w dobrym towarzystwie może być świetnym rozwiązaniem na świętowanie Nowego Roku.

Horoskop dzienny - Skorpion

Miłość wisi w powietrzu. Spotkasz na swojej drodze kogoś wyjątkowego, który wywróci twój świat do góry nogami.

Horoskop dzienny - Strzelec

To nie jest dobry moment na remont. Masz tendencję, by nie kończyć rzeczy, za które się zabierasz. Jeśli nie jesteś pewien, że będziesz w stanie dokończyć zaplanowane prace w mieszkaniu, to się ich nie podejmuj.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Ostatnio zaszyłeś się w domu i rzadko wychodziłeś na zewnątrz jeśli nie musiałeś. To nie jest zdrowe. Postaraj się znaleźć trochę czasu na wyjście. Może spacer do okolicznego parku? Dobrze ci to zrobi.

Horoskop dzienny - Wodnik

Przygotowałeś już prezenty dla każdego członka rodziny. Ale czy, aby na pewno? Przejrzyj jeszcze raz listę i upewnij się, że w święta nie zapomnisz o nikim. Jedna osoba szczególnie liczy na ciebie.

Horoskop dzienny - Ryby

Wtorek upłynie ci głównie na rzeczach związanych z życiem zawodowym. Nie pozwól jednak pracy wejść ci na głowę. Nie zabieraj jej do domu jeśli nie musisz.