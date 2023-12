Jak leczyć w domu przeziębienie i grypę? Domowe sposoby, ugotuj "zupę mocy"

Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonej zachorowalności na przeziębienie i grypę. Swój stan przede wszystkim zawsze warto najpierw skonsultować z lekarzem, część objawów niektórych infekcji można jednak złagodzić, korzystając z domowych sposobów. Co pomoże nam przy grypie?

REKLAMA

Zobacz wideo "Sami swoi. Początek" - oficjalny zwiastun filmu

Domowe sposoby na grypę i przeziębienie. Te produkty każdy powinien mieć w swojej kuchni

Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej ogólnodostępnych domowych sposobów na przeziębienie czy grypę jest witamina C. Naturalny antyoksydant pobudza układ odpornościowy do wchłaniania drobnoustrojów chorobotwórczych i wzmacnia odporność organizmu. Choć Polacy kojarzą tę witaminę głównie z cytrusami, to okazuje się, że są produkty, które zawierają jej jeszcze więcej: owoce dzikiej róży i czarnej porzeczki, czerwona papryka, brokuły, natka pietruszki, brukselka, pomidory oraz kapusta.

W walce z infekcjami pomoże również czosnek, od pokoleń znany ze swojego działania przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego. Najlepiej przyjmować go pod postacią syropu. W przypadku grypy zaleca się połączenie go z mlekiem i miodem. Jeśli jesteśmy przeziębieni, możemy skorzystać z łagodniejszej wersji z wodą. Przepisy na domowe syropy z czosnku opracowano na stronie bee.pl.

Co stosować na przeziębienie i grypę? "Zupa mocy" da nam zastrzyk energii do walki z chorobą

W kategorii posiłków najbardziej pomocny w chorobie okazuje się rosół, określony przez blog marki 7Nutrition mianem "zupy mocy". Bulion przygotowany na kościach i ze świeżych warzyw dostarczy organizmowi aminokwasów i mikroelementów niezbędnych do zwalczania drobnoustrojów.

Wśród domowych sposobów na leczenie przeziębienia i grypy nie mogło zabraknąć także metody na katar i drapanie w gardle. Jeśli nie jesteśmy w stanie pozbyć się wydzieliny z nosa, a nasze zatoki są zatkane, ulgę przyniesie nam inhalacja z wykorzystaniem rumianku lub szałwii. Wystarczy zaparzyć wybrany składnik w misce, a następnie pochylić się nad nią i przykryć głowę ręcznikiem. Wdychanie oparów z ziół rozpuści wydzielinę i rozgrzeje zatoki.

Gdy boli nas gardło, warto wymieszać w szklance trochę wody z solą, a następnie kilka razy dziennie płukać nią gardło. Zużyty płyn należy wypluwać do zlewu. Sól przyczyni się do zlikwidowania bakterii, które zalegają w naszym przełyku. Choć ulga będzie natychmiastowa, kluczowa dla całkowitego wyzdrowienia jest regularność.