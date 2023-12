Horoskop dzienny - niedziela 17 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Zapracowany Baran ma okazję do błogiego odpoczynku. Pozwól sobie na spowolnienie rytmu dnia i daj bliskim wykazać się w zakresie obowiązków domowych.

Horoskop dzienny - Byk

Ponura aura nie sprzyja wybuchowemu charakterowi Baranów. Możecie borykać się z rozdrażnieniem i stracić zapał do intensywnego działania.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W przeciwieństwie do poprzedników Bliźnięta zamierzają korzystać z każdej możliwości, jaką daje im los. Gdy pogoda okaże się niekorzystna, wybierzecie opcję wspólnej imprezy pod dachem.

Horoskop dzienny - Rak

Ponieważ rodzina stanowi podstawę życia Raka, wezwany na pomoc rzuci się, by podnieść na duchu bliską sobie osobę. W ferworze zobowiązań nie zapominaj jednak o sobie.

Horoskop dzienny - Lew

Przez cały dzień twój umysł dominować będzie żal i smutek. Niedawny zawód na ważnej dla ciebie osobie odciśnie silne piętno na twoim podejściu do ludzi.

Horoskop dzienny - Panna

Choć Panna nie należy do typowych podróżników i potrzebuje miejsca, do którego będzie mogła wracać, ostatnie wydarzenia zmuszają ją do wyjazdów służbowych. Przez brak regularnego kontaktu z drugą połówką może wystąpić u was uciążliwy dyskomfort.

Horoskop dzienny - Waga

Sytuacja losowa sprawi, że życie Wagi wywróci się do góry nogami. Może być to kwestia nowego członka rodziny, zakochania się lub zmiany na tle zawodowym.

Horoskop dzienny - Skorpion

Wytrzymałego zazwyczaj Skorpiona męczy choroba. Tym razem pierwszy raz od kilku dni uda się wam w pełni zrealizować plany, które sobie założyliście.

Horoskop dzienny - Strzelec

W tym roku wyjątkowo Strzelec nie ulega presji otoczenia i nie angażuje się w przygotowania do świąt. Bardzo możliwe, że jesteście właśnie na etapie szukania celu kolejnej podróży.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zgryźliwy i złośliwy Koziorożec mota się pomiędzy chęcią wzięcia udziału w przedświątecznej gorączce a swoją niechęcią do spędzania czasu w gronie rodzinnym. Z twojej frustracji może wyniknąć niepotrzebna kłótnia.

Horoskop dzienny - Wodnik

Chcąc zdobyć to, czego chce, Wodnik zapędzi się na granice etyki zawodowej bądź życiowej. Silne pragnienie ujawni waszą najgorszą stronę.

Horoskop dzienny - Ryby

Przed Rybami trudny czas przepełniony wątpliwościami. W momentach upadku możecie liczyć na ramię przyjaciela.