Horoskop na weekend - Baran

Gwiazdy sprzyjają w ten weekend nowym inicjatywom i zapomnianym przedsięwzięciom. Barany mogą odczuć nadmiar pomysłów do zrealizowania i stać się bardziej kreatywne. Wykorzystajcie moment i spełnijcie chociaż jeden z planów.

REKLAMA

Horoskop na weekend - Byk

Byki mogą poczuć się w ten weekend samotne, ale to nie potrwa długo za sprawą kogoś z waszej rodziny. Nie odcinajcie się od świata, ponieważ wiele waszych zmartwień może rozwiązać się, kiedy spojrzycie na nie z innej perspektyw. Posłuchajcie swojego serca i nie bądźcie sceptyczni.

Zobacz wideo "Sami swoi. Początek" - oficjalny zwiastun filmu

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Upór i wytrwałość Bliźniąt zacznie przynosić efekty w ten weekend. Jesteście w swoim żywiole, aby zdobyć to, czego potrzebujecie i o czym marzycie. Podejmijcie kroki, aby urzeczywistnić plany i nie wahajcie się wyrażać głośno swoich myśli.

Horoskop na weekend - Rak

Raki mogą spodziewać się w ten weekend sprzyjających okoliczności finansowych. Wydawanie pieniędzy nie będzie dla was smutną koniecznością, a radością związaną ze zbliżającymi się świętami. Nie oszczędzajcie dziś na sobie i swoich bliskich.

Horoskop na weekend - Lew

Nowa energia i witalność będzie towarzyszyć Lwom od rana do nocy. Weekend sprawi, że nie tylko odpoczniecie, ale wykorzystacie dobry humor podczas spotkań. Szczęście będzie czekało na was za każdym rogiem.

Horoskop na weekend - Panna

Panny w ten weekend będą zmotywowane do osiągania wyżyn i zapomną o zmęczeniu. Wyrwiecie się ze stagnacji, która powodowała w was zwątpienie, co znacznie poprawi wasze samopoczucie. Idźcie śmiało przed siebie i nie patrzcie w przeszłość.

Horoskop na weekend - Waga

Wagi odniosą w ten weekend jakiś sukces. Może to być związane z licznymi spotkaniami w gronie znajomych, albo rodziny. Ktoś spod znaku Byka ma dla was bardzo ważne pytanie, które spędza mu sen z powiek.

Horoskop na weekend - Skorpion

Weekend ma dla Skorpionów nieograniczone możliwości wraz z perspektywą odpoczynku. Wasz los stabilizuje się, żebyście mogli dalej rozwijać się w spokoju. W ten weekend możecie odetchnąć, ponieważ stres ominie was szerokim łukiem.

Horoskop na weekend - Strzelec

Strzelce będą leniwe i niechętne do spotkań, ale jest to niezbędny element ich rekonwalescencji. Dajcie sobie chwilę na uporządkowanie spraw i nie martwicie się rzeczami, których nie da się zmienić w obecnym czasie. Uwierzcie, że wszystko się ułoży.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Miłosne zawirowania i niepewność będzie towarzyszyć Koziorożcom przez całą sobotę. Podobnie będzie w niedzielę, ale wtedy pojawi się również jakiś mały przełom, który zakończy stagnację. Przemyślcie dokładnie, jakich efektów oczekujecie.

Horoskop na weekend - Wodnik

Wodniki zmierzą się w weekend ze swoimi słabościami. Nie obawiajcie się zmian, ponieważ są one potrzebne, żebyście mogli iść dalej silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Pamiętajcie, że macie wokół siebie osoby, na które możecie liczyć.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby uwierzą na nowo w magię przygotowań do świąt. Zamieszanie i zakupy nie będą sprawiać wam problemu, a ewentualne przeszkody będziecie pokonywać bez trudu. W zadaniach pomoże wam ktoś z bliskich.