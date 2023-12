Horoskop dzienny - poniedziałek 18 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Entuzjazm, z jakim Barany pracują na co dzień, uleciał wraz z nadejściem krótkich dni. Zmiana w pracy będzie ci się bardzo dłużyć, co nie umknie uwadze twojego przełożonego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dlaczego nikt mnie nie kocha?". Ludzie pocieszają Sebastiana Fabijańskiego

Horoskop dzienny - Byk

Byk ma na ten dzień tylko jeden cel - przetrwać. Przed tobą wielkie wyzwanie, któremu sprostasz tylko jeśli zbierzesz się w sobie na 100 procent.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Towarzyskie i zabawowe Bliźnięta wyczekują już weekendu, który ma szansę nadejść szybciej, niż się tego spodziewają. Zbieg okoliczności sprawi, że zajęcia w szkole zostaną skrócone.

Horoskop dzienny - Rak

W duszy Raka zapanował błogi spokój niezbędny do odpoczynku. Spójrz w głąb siebie i usłysz dziecko, które potrzebuje być zaopiekowane tak samo, jak twoja rodzina, której oferujesz swój czas.

Horoskop dzienny - Lew

Osoby spod znaku Lwa doświadczają dziś niepohamowanej ochoty na słodycze. Pozwól sobie na chwilę przyjemności, zachowując przy tym podstawowy umiar.

Horoskop dzienny - Panna

Wyjazd służbowy zmusi Pannę do rozstania z jej drugą połówką. Dla części z was okaże się to świetną okazją do nawiązania nowych znajomości.

Horoskop dzienny - Waga

Przedstawiciele Wagi będą niespokojni przez niemal cały dzień. Ktoś bardzo ci bliski potrzebuje twojej pomocy, ale nie potrafi powiedzieć tego wprost.

Horoskop dzienny - Skorpion

Znużone brzydką pogodą Skorpiony mogą mieć tendencję do spontanicznego wybuchania płaczem i wyolbrzymiania pewnych rzeczy. Pomoże wam zaszycie się w domowym zaciszu i obejrzenie ulubionego filmu.

Horoskop dzienny - Strzelec

Lekarstwem na wewnętrzny ból Strzelca okazał się ostatni wyjazd. Po powrocie do domu rozpiera cię energia, którą warto wykorzystać na coś pożytecznego.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Pogodzenie się ze stratą nigdy nie jest łatwe, a Koziorożcom przyjdzie się właśnie tego nauczyć. Dajcie sobie prawo do słabości bez względu na to, kto i w jaki sposób odszedł z waszego życia.

Horoskop dzienny - Wodnik

Szczęście uśmiechnęło się tym razem do Wodnika, przez co będzie on w stanie zrealizować kilka swoich daleko idących planów. Korzystaj z okazji, jaką daje ci los.

Horoskop dzienny - Ryby

Choć zodiakalne Ryby nie przejawiają na co dzień przesadnej ekscytacji, okres przedświąteczny napawa je nadzwyczajną energią. Wielu z was rozpocznie już procedurę strojenia domu.