Horoskop dzienny - czwartek 14 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Pracowity Baran zetknie się ze ścianą podczas rozmowy ze swoim przełożonym. Może przyszła pora na zmianę miejsca pracy?

REKLAMA

Zobacz wideo "Dlaczego nikt mnie nie kocha?". Ludzie pocieszają Sebastiana Fabijańskiego

Horoskop dzienny - Byk

Poranek przywita Byki niespodziewaną sytuacją. O tym, czy zepsuje ona cały wasz dzień, czy stanie się przyczyną dobrego humoru, przesądzi wasze podejście.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Tydzień zbliża się ku końcowi, a Bliźnięta już planują, w jaki sposób spędzą najbliższy weekend. Całe popołudnie poświęcicie na gromadzenie materiałów do wspólnego projektu.

Horoskop dzienny - Rak

Los sprzyja osobom spod znaku Raka, które mogą spodziewać się szybkiego napływu gotówki w krótkim czasie. Wasze problemy rodzinne rozwiąże niespodziewany mediator.

Horoskop dzienny - Lew

Samotne Lwy mają duże szanse na przypadkowe znalezienie potencjalnego partnera. Czwartek spojrzy też przychylnym okiem w stronę par, które mogą liczyć na miłe chwile razem.

Horoskop dzienny - Panna

Przeciwnie do większości znaków zodiaku, Panna cieszy się zarówno z nadejścia zimy jak i nastania odwilży. Pogoda wywabi was z domowego zacisza i skłoni do spotkań z ludźmi.

Horoskop dzienny - Waga

W poszukiwaniu równowagi Waga zapędzi się w dawno zapomniane odmęty swojego umysłu. Wpadniesz na pomysł, który może przynieść ci zarówno życiowe spełnienie jak i ogromne rozczarowanie.

Horoskop dzienny - Skorpion

Choć jest u kresu sił, Skorpion ani myśli odpuścić. W twoim życiu szykuje się duża zmiana, której możesz się bardzo obawiać.

Horoskop dzienny - Strzelec

Po powrocie z ostatniej podróży Strzelec mierzy się z dystopią dnia codziennego. Pomóc może rozmowa z bliską osobą i lepsza organizacja obowiązków domowych.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Upór, jaki cechuje Koziorożca, może okazać się bardzo przydatny w przeciągu najbliższych 24 godzin. Staniesz twarzą w twarz z szansą, która wymagać będzie pełnej mobilizacji sił.

Horoskop dzienny - Wodnik

Wodnik szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania. Uważaj, by nie ignorować przez to tego, co dzieje się tu i teraz.

Horoskop dzienny - Ryby

Życiem Ryb zatrzęsła choroba lub inny równie poważny czynnik. Skupcie się na odbudowie swojego poczucia własnej wartości.