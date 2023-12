Horoskop na tydzień 11-17 grudnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na tydzień - Baran

W tym tygodniu czekają cię napady melancholii, ale nie jest to powód do zmartwień. Szybko zażegnasz złe myśli. Pomoże ci w tym ulubiony serial albo film, który skutecznie zajmie twoją głowę. Nadchodzące dni przyniosą ci także wewnętrzne wyciszenie. Odnajdziesz harmonię ducha. Poczujesz harmonię.

Horoskop na tydzień - Byk

Zaczniesz być zmęczony rutyną, która w ostatnim czasie wkradła się do twojego życia. Odbije się to na twojej relacji z partnerem, którego będziesz obarczać winą za tę sytuację. Ale czy to na pewno dobra droga? Spróbuj najpierw przeanalizować swoje zachowanie, a później oceniać innych. Bądź wyrozumiały.

Horoskop na tydzień - Bliźnięta

Zmierzysz się z nowymi obowiązkami i wyzwaniami. Ten tydzień będzie bardzo pracowity, ale i męczący. Twój trud zostanie jednak dostrzeżony. Szef doceni twoją ciężką pracę. Wolny czas staraj się poświęcić na regenerację i relaks. Może odprężająca kąpiel albo długi spacer?

Horoskop na tydzień - Rak

Już od poniedziałku Raki poczują przypływ pozytywnej energii, która nie będzie ich opuszczać aż do weekendu. Ten tydzień zaowocuje nowymi znajomościami i poprawą relacji z bliskimi. To będzie kreatywny czas, a w głowie będą się kłębić setki pomysłów. Choć uda ci się zrealizować tylko jeden z nich, to i tak poczujesz satysfakcję.

Horoskop na tydzień - Lew

Zamykanie się w sobie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Twoje ostatnie problemy cię przytłoczyły, ale spróbuj porozmawiać o nich z kimś bliskim. Szczera rozmowa może okazać się lekarstwem na troski, którego właśnie potrzebowałeś. Czasem warto się otworzyć.

Horoskop na tydzień - Panna

Panny powinny w tym tygodniu bardziej uważać na wydatki. Nagły przypływ gotówki sprawi, że wycieczka do centrum handlowego i duże zakupy będą kuszące. Nie jest to dobry pomysł. Przy zbliżających się sklepowych wyprzedażach łatwo stracić głowę, a pieniądze mogą okazać się nagle potrzebne. Zostaw sobie coś na "czarną godzinę".

Horoskop na tydzień - Waga

Spotkanie w rodzinnym gronie przyniesie niespodziewaną wiadomość. Wróci sprawa z przeszłości, z którą w końcu będziesz musiał się zmierzyć. Nie unikaj odpowiedzialności. Rozwiązanie tego problemu przyniesie ci ulgę i spokój, którego nie czułeś od lat.

Horoskop na tydzień - Skorpion

Otrzymasz zaproszenie na ciekawe wydarzenie. Początkowo będziesz chciał zostać w domu. Zimowa aura za oknem nie będzie zachęcać do wyjścia. Kiedy jednak się zdecydujesz, szybko zrozumiesz, że była to bardzo dobra decyzja. Spotkasz ciekawych ludzi i nawiążesz kontakty, które okażą się owocne w przyszłości.

Horoskop na tydzień - Strzelec

Przewartościujesz wiele spraw. Dojdziesz do wniosku, że chcesz być inaczej traktowany, zarówno w domu, jak i w pracy. Da ci to siłę do działania i zawalczenia o swoje. Nie bój się mówić o swoich potrzebach i pragnieniach. Szczera rozmowa z partnerem rozwiąże wasze ostatnie problemy.

Horoskop na tydzień - Koziorożec

Ostatni czas był trudny. Zanim całkowicie wyczerpiesz baterie, postaraj się o trochę odpoczynku. Jeden dzień lenistwa nie sprawi, że świat się zawali. Daj sobie czas na odzyskanie energii. Szczególnie przed weekendem. Wiele osób będzie wtedy na tobie polegać. Jednak nie daj sobie wejść na głowę. Podejmuj się tylko tych wyzwań, z którymi wiesz, że sobie poradzisz.

Horoskop na tydzień - Wodnik

Miłość wisi w powietrzu. A może była cały czas tuż obok? Nadchodzący tydzień przyniesie Wodnikowi nowe uczucie. Spotkasz na swojej drodze osobę, która odmieni twoje życie. Już po krótkiej rozmowie zrozumiesz, że to właśnie ta osoba. Miej oczy szeroko otwarte.

Horoskop na tydzień - Ryby

W tym tygodniu spróbuj skupić się na swoim zdrowiu. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, a sezon grypowy trwa nadal. Poza tym wykonaj wszystkie podstawowe badania. Warto sprawdzić. Jeśli pokażą, że wszystko jest w porządku, to będziecie mieć czystą głowę. Jeśli okaże się, że coś jest nie tak, to nie panikujcie od razu. Poczekajcie na opinię lekarza.