"Ostatnia niedziela" Miłosza Kłeczka w TVP? "Łapy precz od Telewizji Polskiej"

Senator Jan Filip Libicki z PSL był gościem niedzielnego wydania programu "Woronicza 17" w TVP Info. Jego prowadzącym jest Miłosz Kłeczek, który na wstępie powiedział, że nie odbyłby się on bez jego wspaniałych gości. Senator podczas przywitania z uśmiechem stwierdził, że "nie wiedział, że jest wspaniałym gościem". - Idzie nowe - stwierdził polityk, na co Miłosz Kłeczek odpowiedział mu, że liczy na wysoką kulturę i merytoryczną rozmowę.

REKLAMA

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Straciłem nadzieję, że pojawią się w Polsce rządy, które wezmą odpowiedzialność za trudne decyzje

Jan Filip Libicki po otrzymaniu głosu stwierdził, że chce złożyć deklarację. - Przyszedłem tutaj oczywiście dla naszych widzów - zaczął senator, a jego wypowiedź przerwał nagle Miłosz Kłeczek. - Zmienia pan partię? Nikt się nie zdziwił, panie senatorze - stwierdził ze śmiechem pracownik TVP. - Przyszedłem tu również dla moich kontrdyskutantów, ale przyszedłem także w sposób szczególny dla pana redaktora Kłeczka, ponieważ uważam, że to jest nasza ostatnia wspólna niedziela - powiedział polityk. Pracownik TVP zapytał, czy to oznacza, że Jan Filip Libicki nie pojawi się już więcej w studiu. - Nie. Myślę, że raczej pana tu nie spotkam - odparł senator.

- Panie senatorze, życzy mi pan czegoś złego? - zapytał Miłosz Kłeczek. Jan Filip Lubicki odpowiedział, że jedynie odnosi się do różnych doniesień prasowych. - Słyszałem, że z dniem 16 grudnia postanawia pan tutaj już więcej nie pracować. Zresztą gdyby pan nawet zmienił postanowienie, to myślę, że okoliczności zmienią się na tyle, że rzeczywiście to jest nasza ostatnia niedziela - powiedział polityk. - Nigdy tak nie postanowiłem, zresztą gdyby pan rzeczywiście wsłuchiwał się w doniesienia medialne, to pofatygowałby się pan, żeby zajrzeć na portal X, gdzie poinformowałem, że zostaję do końca - stwierdził Miłosz Kłeczek. - Nawet jak pan i pana koledzy z partii będą chcieli nas na taczkach wynieść z telewizji polskiej, no to będziemy bronili dobrego imienia telewizji do końca - zapowiedział pracownik TVP.

Polityk powiedział, że pomimo tego uważa, że jest to ich "ostatnia niedziela" i wymienił, że jest to korzystne dla standardów dziennikarskich w przeciwieństwie do starć, które miały miejsce w studiu. - Zdaniem milionów naszych widzów kierowane do was, jest takie: Łapy precz od telewizji polskiej - powiedział Miłosz Kłeczek. - Ja w imieniu naszych widzów przekazuję panu ten komunikat, łapy precz od Telewizji Polskiej. Pan jako polityk nie będzie mi mówił, że ja tu będę pracował, albo nie będę tu pracował, bo od tego jest mój dyrektor i prezes tej telewizji, a nie pan - stwierdził pracownik TVP i porównał sytuację do "białoruskich standardów". - Ja takiej Polski nie chcę - dodał Kłeczek.