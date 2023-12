Pierwszy semestr roku szkolnego dobiega końca. Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego uczniowie rozpoczną kolejne miesiące nauki. Wkrótce otrzymają też oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wysłał Ozdobę na "żyletę". "Może by pan nas nie męczył?"

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy wystawianie ocen po pierwszym semestrze?

Co prawda nie ma konkretnej daty zakończenia pierwszego semestru roku szkolnego, jednak w wielu szkołach nauczyciele będą wystawiać oceny końcowe od 13 do 20 stycznia. Jeśli jednak nie ma wątpliwości co do oceny końcowej, uczniowie mogą je otrzymać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. O konkretnym terminie wystawiania ocen wychowawcy oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni poinformować kilka tygodni przed ich wystawieniem.

Informacje na temat zakończenia semestru roku szkolnego znajdują się również w harmonogramie roku szkolnego, który powinien zostać opublikowany na stronie internetowej szkoły. Przypomnijmy, że rady klasyfikacyjne w szkołach spotykają się najczęściej pod koniec stycznia. Zatem część uczniów rozpocznie drugi semestr jeszcze przed feriami zimowymi.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy rozpoczną się ferie zimowe?

W tym roku przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia. Natomiast ferie zimowe zaplanowano od stycznia do lutego. Terminy zimowych wakacji dla poszczególnych województw: