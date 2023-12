Po południu 4 grudnia 30-letni Ukrainiec powiadomił o zdarzeniu policjantów z miejskiego komisariatu policji. Do zdarzenia doszło w hostelu w Sosnowcu (woj. śląskie).

Napaść w hotelu w Sosnowcu. Dwóch mężczyzn okradło 30-latka

Według informacji podanych przez poszkodowanego napastnicy ukradli mu dwa telefony komórkowe. "Z relacji mężczyzny wynikało, że do jego pokoju hotelowego wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy zażądali od niego pieniędzy. Gdy odmówił, zaczęli go kopać i bić rękami po twarzy, a następnie zabrali mu dwa telefony komórkowe" - przekazała asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

W dniu zgłoszenia policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji odpowiedzialnych za rozbój. Telefony zostały odzyskane przez mundurowych. "Mężczyźni niebawem staną przed sądem, gdzie za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat więzienia" - dodała asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".