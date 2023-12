Horoskop dzienny - sobota 9 grudnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Choć zazwyczaj pełen energii do działania, Baran odczuje na własnej skórze potężne zmęczenie, którego nie będzie mógł już zignorować. Poświęć dzień na regenerację ciała i duszy poprzez pozostanie w domowym zaciszu.

Horoskop dzienny - Byk

Twarde z natury Byki mają przed sobą spore wyzwanie silnej woli. Aby poczynić postępy w pracy nad sobą, musicie powstrzymać pragnienie.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dobra muzyka, drinki i towarzystwo stałej paczki znajomych to naturalne środowisko dla Bliźniąt. Uważajcie na pojawienie się w nim nowej osoby, która może wszystko zepsuć.

Horoskop dzienny - Rak

W związkach Raków panuje ostatnio kryzys emocjonalny. Macie szanse zażegnać go szczerą rozmową w bardzo nieoczywistych okolicznościach.

Horoskop dzienny - Lew

Głowę Lwa zaprzątać będzie pytanie o uczucia drugiej połówki. Staniecie na rozdrożu decyzji na różnych etapach związku. Nie dajcie się łatwo zwieść, ale pamiętajcie, by nie być natarczywym.

Horoskop dzienny - Panna

W końcu nadejdzie upragniony dzień odpoczynku, ale w twojej głowie i tak pozostanie praca. Na szczęście już niebawem czeka cię dłuższe wolne i będziesz w stanie zapomnieć o wszystkich problemach w pracy. Jeszcze trochę, wytrzymaj!

Horoskop dzienny - Waga

Nawarzyłeś piwa? Teraz trzeba je wypić. Każde działanie ma swoje konsekwencje, a ty dziś mocno się o tym przekonasz. Trudno, musisz przyjąć to na siebie, iść dalej i pilnować, by w przyszłości nie popełnić tego samego błędu.

Horoskop dzienny - Skorpion

Koniec tygodnia to nie koniec wyzwań, a tych przed tobą w najbliższym czasie sporo. W sobotę korzystaj z dnia wolnego, ale nie zapominaj o domowych obowiązkach. Ktoś może wpaść w gości.

Horoskop dzienny - Strzelec

Z każdej niekomfortowej sytuacji da się znaleźć wyjście. Czasem wystarczy po prostu przyznać się do błędu i nie udawać, że wszystko jest okej. Wieczorem znacznie poprawi ci się nastrój. Odczytuj znaki, które ci ktoś wysyła, bo ma on wobec ciebie poważne plany.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Weekend rozpoczniesz w bardzo dobrym nastroju. W końcu zapomnisz o drobiazgu, przez który w ostatnim czasie nie mogłeś spać. Wieczorem postaw na tworzenie czegoś od podstaw. Miej otwartą głowę, a możesz liczyć na super efekty.

Horoskop dzienny - Wodnik

Wodniki są ambitne - to wie każdy. Nigdy się nie poddajecie i tak samo będzie tym razem. Nie rezygnuj z wyznaczonego celu, ale postaraj się zachować spokój i rozwagę. Pamiętaj o cierpliwości, tylko gdy ją zachowasz, wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Horoskop dzienny - Ryby

Słabo u ciebie z formą. Choć to nie pora, by panikować, warto pomyśleć nad aktywnością, która pobudzi cię do życia. Z motywacją jest u ciebie trudno, dlatego może dobrze byłoby zaangażować kogoś bliskiego? Wtedy byłoby ci o wiele łatwiej.

