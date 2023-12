Horoskop na tydzień 4-10 grudnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Nadchodzący tydzień będzie dla ciebie czasem wielkich zmian i wprowadzaniem w życie nowych pomysłów. Musisz jednak zachować czujność i być gotowy na nowe, niespodziewane wyzwania. Skup się przede wszystkim na rozwoju osobistym i szlifowaniu umiejętności, które zaprocentują w przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepis na pyszną pizzę według Hapsa

Horoskop tygodniowy - Byk

To będzie czas pełen spotkań, nowych doświadczeń i ciekawych rozmów. Przez przypadek poznasz sekret, który będzie spędzał ci sen z powiek. Uważaj, bo jedna niewłaściwa decyzja może pociągnąć za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Rozpoczniesz już świąteczne przygotowania. Przez cały tydzień twój dom będzie tonął w bombkach, ozdobach i sztucznym śniegu. Świąteczny nastrój udzieli się także osobom z twojego otoczenia. Pohamuj jednak nieco swoje wydatki, bo twój budżet ucierpiał już wystarczająco mocno.

Horoskop tygodniowy - Rak

W tym tygodniu to ty będziesz górą. Poczujesz nagły przypływ pewności siebie. Będziesz przebojowy i przekonany o własnym sukcesie. Nie pozwól jednak, aby zgubił cię twój narcyzm. Przy podjęciu poważnych decyzji nie daj się ponieść emocjom.

Horoskop tygodniowy - Lew

Nareszcie poczujesz, że wszystko idzie zgodnie z planem. Od samego początku tygodnia twoja determinacja i pracowitość przyniosą ci zasłużone sukcesy. Zakończysz ważne projekty, nad którymi pracowałeś od dłuższego czasu. Bądź gotowy na lawinę gratulacji.

Horoskop tygodniowy - Panna

Wiadomość, którą otrzymasz na początku tygodnia, będzie ci tkwić w głowie przez kilka kolejnych dni. W końcu jednak okaże się, że była to zwykła plotka. To będzie dla ciebie nauczka, żeby nie wierzyć we wszystko, co usłyszysz.

Horoskop tygodniowy - Waga

Nareszcie uda ci się rozwiązać problem, z którym borykałeś się od dłuższego czasu. Niestety w jego miejsce niemal natychmiast zawita kolejny. Zastanów się, czy to nie ty sam próbujesz znaleźć na siłę przeszkody, które powstrzymują cię od działania.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Twój wrodzony optymizm i niepohamowana wiara w ludzi sprawi, że za bardzo uwierzysz w dobre intencje pewnej osoby. Po tak dużym ciosie będzie ci trudno się pozbierać. Potrzebnego wsparcia udzieli ci ktoś niespodziewany.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Będziesz musiał zmierzyć się z ogromnym stresem, który na szczęście z pomocą bliskich uda się opanować. Pamiętaj, że nie wszystkie rozwiązania będziesz miał podane na tacy. Czasem warto zastanowić się nad czymś dłużej, niż podejmować pochopne decyzje.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Skup się na rodzinie. Ostatnio nieco zaniedbałeś kontakty z bliskimi, które w kilku przypadkach ciężko będzie odbudować. Pomyśl, czy nie bierzesz na siebie zbyt wielu obowiązków. Odpoczynek także jest potrzebny. Wykorzystaj do tego nadchodzący weekend.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Będziesz miał okazję do świętowania, co nie oznacza, że musisz je rozciągnąć na cały tydzień. Dzięki poukładaniu sobie w głowie kilku spraw będziesz w stanie naprawić relację, która była dla ciebie szczególnie ważna.

Horoskop tygodniowy - Ryby

To będzie dla ciebie trudny czas ze względu na całą masę zobowiązań i brak inicjatywy. W końcu jednak będziesz musiał nadrobić piętrzące się zaległości, aby nie popaść w kłopoty. Unikaj stresujących sytuacji, które mogą doprowadzić do konfliktów.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl >>>