Ceny prądu w 2024 roku. Wróci dodatek osłonowy? Nawet 650 zł dla gospodarstw domowych

Sejmowa większość, która niebawem stworzy rząd, przygotowała i złożyła projekt ustawy "o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw". Głównym celem projektu posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej jest przedłużenie funkcjonowania mechanizmów osłonowych, które obowiązują do końca bieżącego roku. Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc, służąca do pokrycia części wydatków, jakie ponosimy na energię.

Dodatek osłonowy zostanie przywrócony? Wnioskuje o to KO i Trzecia droga

Sejm w czwartek przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców energii. Wykreślono z niego kontrowersyjną poprawkę dotyczącą elektrowni wiatrowych, a utrzymano kontynuację dodatku osłonowego. Zgodnie ze złożonym przez ugrupowania projektem ustawy zamrożenie cen miałoby wynieść połowę limitu, który obowiązywał w 2023 roku (bo będzie wypłacany przez pół roku)

Dodatek osłonowy. Dla kogo?

Grupą docelową dodatku osłonowego stanowić mają osoby z niskimi dochodami. Otrzymane w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na dowolny cel. Jak podaje "Fakt" wysokość dodatku może wynieść maksymalnie:

228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (próg dochodowy - 2 tys. 100 zł miesięcznie),

343,20 zł dla gospodarstwa dwu lub trzyosobowego (próg dochodowy 1500 zł na osobę miesięcznie),

486,20 zł dla gospodarstwa cztero lub pięcioosobowego (próg dochodowy 1500 zł na osobę miesięcznie),

657,80 zł dla gospodarstwa sześcioosobowego (próg dochodowy 1500 zł na osobę miesięcznie).

W przypadku przekroczenia progu dochodowego dodatek miałby być pomniejszany na zasadzie "złotówka za złotówkę". Jeśli projekt przejdzie, odpowiedni wniosek trzeba będzie złożyć w gminie. We wniosku konieczne będą informacje o liczbie osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego. Warto pamiętać, że złożyć wniosek trzeba będzie najprawdopodobniej maksymalnie do końca kwietnia 2024, pieniądze miałyby trafić na konta do końca czerwca 2024.