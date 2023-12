Horoskop na weekend 2-3 grudnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Podczas gdy dla większości osób weekend oznacza czas na odpoczynek, dla Barana to tylko kolejna okazja do załatwienia spraw odkładanych od dawna na później. Część z was weźmie się za przedświąteczne porządki.

Horoskop na weekend - Byk

Osoby spod znaku Byka roznosić będzie energia, dlatego warto rozważyć aktywne sposoby spędzania czasu. Świetnie sprawdzicie się również we wszelkich grach zespołowych.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Dla Bliźniąt weekend oznacza tylko jedno - imprezy. Tym razem puścicie wodze fantazji i namówicie znajomych do zabawy w ich własnym domu.

Horoskop na weekend - Rak

Nadchodzi szczęśliwy czas dla Raków. Macie większą szansę na wygraną w konkursach, a wasze umiejętności zostaną docenione w szerszym gronie.

Horoskop na weekend - Lew

Przedstawiciele spod znaku Lwa często jawią się jako próżne i przekonane o własnej wyjątkowości. Najbliższe 48 godzin sprowadzi je na ziemię, gdy w ich otoczeniu pojawi się nowy, duży gracz.

Horoskop na weekend - Panna

Od dłuższego czasu głowę Panny zaprząta wyłącznie jej druga połówka. Choć możecie wydawać się przez to lekko oszołomieni, miłość właśnie dodała wam skrzydeł.

Horoskop na weekend - Waga

Przeciwnie do Panny, Wagi skupią się na spokoju wewnętrznym i opanowywaniu własnych emocji. Przed wami dwa dni błogiego ukojenia od codziennego biegu.

Horoskop na weekend - Skorpion

W duszy Skorpiona gra naprzemiennie szczęście i złość. Choć wasze życie wydaje się być bliskie ideałom, jeden mały szczegół może bardzo wam w nim przeszkadzać.

Horoskop na weekend - Strzelec

W Strzelca jakby trafiła strzała, która wywołała w nim szał pakowania. Właśnie szykujecie się do wyjazdu na urlop, który zamierzacie wykorzystać na 100 procent.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Mimo że do Polski zawitała prawdziwa zima, Koziorożec wciąż z niechęcią wygląda przez okno. Przez wzgląd na mrozy i intensywne opady śniegu zaniechacie aktywności na powietrzu i wybierzecie ciepły kąt swojego mieszkania.

Horoskop na weekend - Wodnik

Na Wodnika czekają przykre konsekwencje kłamstw, których dopuścił się w ostatnim czasie. Jeśli nie macie nic na sumieniu, spodziewajcie się nieporozumienia z którymś ze swoich bliskich.

Horoskop na weekend - Ryby

Ten weekend upłynie Rybom pod znakiem smutku i uczucia zimna. W trudnej sytuacji wesprze was członek rodziny lub dobry przyjaciel.