Czy w Trzech Króli trzeba iść do kościoła? Czy to święto nakazane?

Święto Trzech Króli znane jako Uroczystość Objawienia Pańskiego wypada co roku 6 stycznia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy i zarazem święto nakazane dla osób wierzących. Czy jednak obowiązek uczestnictwa na mszy w kościele jest wiążący niezależnie od sytuacji?

Czy w święto Trzech Króli trzeba iść do kościoła? Jakie święta są nakazane?

Jak poinformował portal priest.pl, święta nakazane to uroczystości, podczas których osoby wierzące są zobowiązane do uczestnictwa na mszy oraz powinny powstrzymać się od prac niekoniecznych. To oznacza, że podczas święta Trzech Króli wierni również powinni udać się do kościoła. W Polsce zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski uroczystościami nakazanymi są:

wszystkie niedziele;

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia (Nowy Rok);

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) - 6 stycznia;

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - w VII Niedzielę Wielkanocy (święto ruchome);

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy; święto ruchome);

Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) - 15 sierpnia;

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada;

Boże Narodzenie - 25 grudnia.

Kościół zaleca również, aby wierni uczestniczyli we mszy podczas uroczystości patronalnych takich jak święta patronów ojczyzny, czyli:

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja);

św. Wojciecha (23 kwietnia);

św. Stanisława (8 maja);

św. Andrzeja Boboli (16 maja);

św. Stanisława Kostki (18 września);

święto patrona diecezji i parafii.

Kościół ostrzega przed grzechem ciężkim za absencję na mszy. Jest sposób, aby go uniknąć

Jak przekazał portal msze.info, zaniedbanie obowiązku uczestnictwa we mszy jest grzechem ciężkim. Jeżeli jednak następują powody, które uzasadniają absencję zgodnie z przepisami kościelnymi, można spełnić obowiązek dzień wcześniej, czyli w przypadku Trzech Króli - 5 stycznia. "Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" - brzmi zapis w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kan. 1248 par. 1).

Dodatkowo osoby wierzące powinny poświęcić kadzidła oraz kredę, aby móc napisać nią na drzwiach domu formułę K+M+B wraz z aktualnym rokiem. Powszechnie litery są uznawane za nawiązanie do imion Trzech Króli, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara, ale według innej interpretacji napis pochodzi od łacińskiego zwrotu Christus mansionem benedicat (C+M+B), czyli "Niech Chrystus błogosławi mieszkanie".