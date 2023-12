Horoskop miesięczny - styczeń 2024 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop miesięczny - Baran

Nowy Rok to nowy początek, a wraz z nim postanowienia noworoczne. To właśnie one będą zaprzątać głowę produktywnego Barana przez najbliższe tygodnie. Większość z was mierzy wysoko, przez co trudno oczekiwać konkretnych efektów już w przeciągu tak krótkiego czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranne skrobanie szyb? Koniec z tym! Zrób sobie płyn do odmrażania!

Horoskop miesięczny - Byk

Buntownicza natura Byka sprawiła, że wszedł on w nowy rozdział kalendarzowy lewą nogą. Złe pierwsze wrażenia ulegną szybkiemu zatarciu, gdy do grona twoich znajomych dołączy zupełnie nowa osoba. Ludzkie odkrycie miesiąca będzie miało szczególny wpływ na twoje dalsze życie.

Horoskop miesięczny - Bliźnięta

Urodzeni imprezowicze, jakimi są Bliźnięta, nigdy nie przepuszczą okazji do dobrej zabawy. Pierwszy miesiąc w nowym roku minie wam pod znakiem randek, domówek i udanych wypadów na miasto. Uważajcie tylko by nie zatracić się w rozhulanej codzienności i dopilnować wszystkich swoich obowiązków.

Horoskop miesięczny - Rak

Rodzinna natura Raków da o sobie znać mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Młodsze pokolenie realnie zastanowi się nad powiększeniem rodziny, a starsze zapragnie spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi. Samotne Raki mają duże szanse na odnalezienie swojej drugiej połówki.

Horoskop miesięczny - Lew

W życiu Lwa również szykuje się prawdziwa rewolucja. Duża część z was zdecyduje się na adopcję lub zakup nowego zwierzaka. W niektórych przypadkach los sam postawi przed wami potrzebujące istoty, którym oddacie cząstkę swojego serca.

Horoskop miesięczny - Panna

Spora część osób spod znaku Panny doświadczyła niedawno swojej pierwszej miłości. Uczucie spadło na was równie niespodziewanie, co poczucie tęsknoty. Po powrocie z wyjazdu z radością rzucicie się w objęcia ukochanej osoby.

Horoskop miesięczny - Waga

Paradoksalnie do charakteru Wagi wszystko wskazuje na to, że czekają ją liczne zmiany. Nowości niekoniecznie będą zależeć od was, przez co może być wam ciężko je zaakceptować. Dajcie sobie czas, szczególnie że rewolucja w waszym życiu przyniesie ostatecznie wiele dobrego.

Horoskop miesięczny - Skorpion

Ubiegły rok był niesamowicie szalony, ale i szczęśliwy dla Skorpiona. Przedstawiciele tego znaku zodiaku pragną dać z siebie 100 procent już od pierwszych dni stycznia. Z tego powodu możliwe jest, że postawicie wszystko na jedną kartę i po raz kolejny całkiem odmienicie swoją codzienność.

Horoskop miesięczny - Strzelec

Poprzedni rok zdecydowanie nie należał do Strzelca. Po passie niepowodzeń i przykrych przeszkód przedstawiciele tego znaku zodiaku mogą odetchnąć z ulgą. Możecie być pewni, że w przeciągu pierwszych 30 dni roku spotka was wiele miłych rzeczy.

Horoskop miesięczny - Koziorożec

W nowy rok wkroczysz zdecydowanie, choć nie unikniesz drobnych błędów popełnionych w zakresie relacji międzyludzkich. Podejmiesz próbę otwarcia się na ludzi. Masz szansę naprawić relacje ze swoimi bliskimi.

Horoskop miesięczny - Wodnik

Pierwszy miesiąc nowego roku upłynie ci pod znakiem kłótni i sprzeczek. Rozdrażniony Wodnik może mieć tendencję do wyolbrzymiania problemów. W niektórych przypadkach przełoży się to na twój związek.

Horoskop miesięczny - Ryby

Osoby spod znaku Ryb skupią się na wypełnianiu swoich postanowień noworocznych. Na waszej liście znajdzie się zadbanie o relacje z daleką rodziną, spełnienie jednego z największych marzeń i prozaiczne rzeczy, takie jak porządki czy rzucenie nałogu. Macie spore szanse na pozytywne wypełnienie tej listy.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl >>