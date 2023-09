Horoskop na weekend 30 września - 1 października 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Weekend przyniesie Baranom wiele zastanowienia nad priorytetami w życiu. Pewne zdarzenie sprawi, że przewartościujecie niektóre kwestie i zaczniecie skłaniać się ku rozwiązaniom, które mogą przynieść dużo pozytywnych efektów. Bądźcie otwarci na nowe rozwiązania i możliwości.

Horoskop na weekend - Byk

Lenistwo będzie miało w weekend bardzo ważne znaczenie dla Byków, które będą szukać możliwości do odpoczynku gdziekolwiek i kiedykolwiek. Ustalenie konkretnego planu pozwoli wam udać się w miejsce, gdzie nikt nie będzie wam przeszkadzał. Spróbujcie w ten weekend ruszyć w krótką podróż.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Motywacja napędza Bliźnięta do rozpoczynania nowych przedsięwzięć. W weekend może być to trudne, co sprawi, że poczujecie frustrację. Zrelaksujcie się i zapomnijcie o obowiązkach, które i tak możecie zrealizować podczas dni roboczych.

Horoskop na weekend - Rak

Raki mogą się spodziewać podczas weekendu kontaktu z członkami rodziny. Ktoś z nich może poprosić was o przysługę, która nie będzie łatwa w realizacji. Zastanówcie się, czy jesteście w stanie podejmować się takich zobowiązań.

Horoskop na weekend - Lew

Weekend zapowiada się wyjątkowo spokojnie dla Lwów, które mogą poczuć w pewnym momencie nawet nudę. To idealna okazja na zrobienie tego co od dłuższego czasu odkładaliście na później. Hobby pomoże się wam zrelaksować i umili te dni.

Horoskop na weekend - Panna

Ambicja nie pozwala wam odpuścić nawet na chwilę. Będziecie przez ten weekend analizować efekty waszej pracy i starać się przewidywać przyszłość. Ponadto możecie czuć nadejście nowego zadania, które dostarczy wam edukację. Rozplanowanie swoich dni pomoże wam na uniknięcie zamieszania.

Horoskop na weekend - Waga

Relaks i spokój Wag zostaną w weekend niespodziewanie przerwane przez znajomych. Ktoś bardzo chce się z wami zobaczyć i zrobi wiele, żeby wyciągnąć was z domu. Nie bądźcie obojętni na to i postarajcie się wysłuchać tego, co ta osoba ma do powiedzenia.

Horoskop na weekend - Skorpion

Skorpiony powinny w ten weekend unikać wzniosłych deklaracji. Dobry humor i czas wolny mogą sprawić, że wpadniecie we frywolny nastrój, który może doprowadzić do niejasnych sytuacji. Przemyślcie dokładnie swoje plany.

Horoskop na weekend - Strzelec

Dni będą mijały Strzelcom w ten weekend błyskawicznie za sprawą nieoczekiwanych odwiedzin. Ktoś sprawi, że odzyskacie wiarę w siebie i swoje umiejętności. Nie bagatelizujcie jednak sygnałów, które wysyła wam organizm.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Nadchodzą ważne zmiany dla Koziorożców, których preludium odczują w weekend. Wasza energia przyciąga różne oraz istotne wyzwania. Poświećcie trochę czasu swoim bliskim, ponieważ ich zdanie może mieć kluczowe znaczenie.

Horoskop na weekend - Wodnik

Zmęczenie pokona Wodniki w ten weekend, ale nie bądźcie z tego powodu zawiedzeni. Wasz organizm domaga się odpoczynku, który będzie miał dla was dobry wpływ. Uzyskana w ten sposób energia pozwoli wam na więcej aktywnego spędzania czasu po południu.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby będą w ten weekend próbować naprawić pewną bliską relację. Nie bójcie się przepraszać i rozmawiać o uczuciach, ponieważ to jest klucz do ruszenia naprzód. Chowanie urazy i udawanie, że wszystko jest w porządku, zapewnia komfort jedynie na chwilę.