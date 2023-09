Horoskop dzienny - piątek 29 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

To będzie spokojny dzień pełen miłych akcentów. Bliskie osoby bardzo pozytywnie cię zaskoczą. Może warto pomyśleć o rewanżu? Zaplanuj jakąś wspólną aktywność.

Horoskop dzienny - Byk

Przed tobą kilka intensywnych dni. Mimo że nadchodzi weekend i zdawałoby się czas wytchnienia, spadnie na ciebie kilka nieoczekiwanych zadań. Im szybciej się z nimi uporasz, tym wcześniej będziesz móc cieszyć się chwilą relaksu.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Ostatni okres nie był dla ciebie najłatwiejszy, ale zaciśnij zęby, na horyzoncie szykują się duże zmiany, które bardzo pozytywnie odmienią twoje życie. Nie obawiaj się przy tym prosić o pomoc i wsparcie. Twoim bliskim bardzo na tobie zależy.

Horoskop dzienny - Rak

Usłyszysz pewną plotkę, która przez długi czas nie będzie chciała wypaść ci z głowy. Zastanów się jednak, czy warto zbytnio angażować się w sprawę... Zresztą możliwe, że nie wszystko, co usłyszałeś, jest prawdą.

Horoskop dzienny - Lew

Poczujesz wielką ochotę, by wprowadzić radykalne zmiany w swoje życie. Postaraj się jednak nie działać zbyt spontanicznie. Prześpij się z tym, zastanów i zobacz, czy za kilka dni pewne pomysły nadal będą chodzić ci po głowie. Z niektórych obietnic ciężko się wycofać.

Horoskop dzienny - Panna

Bliska osoba powie ci kilka gorzkich słów, które na długo zapadną ci w pamięć. Zamiast jednak użalać się nad sobą lub może negować pewne sprawy, weź sobie te słowa do serca. Na pewno możesz nad pewnymi kwestiami popracować. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ważne jednak, by starać się pracować nad sobą.

Horoskop dzienny - Waga

Skontaktuje się z tobą pewien Wodnik. Jego plany początkowo nie będą dla ciebie jasne. Nie doszukuj się jednak spisku czy niecnych zamiarów. Bardzo możliwe, że osobnik ten chce po prostu lepiej się poznać i zobaczyć, co przyniesie los.

Horoskop dzienny - Skorpion

Najbliższe dni to będzie intensywny okres pełen przemian i pracy nad sobą. Dziś jednak odetchniesz. Nie wydarzy się jeszcze nic przełomowego, momentami może nawet doskwierać ci nuda. Ale zapamiętaj to uczucie, bo już niedługo może ci go brakować.

Horoskop dzienny - Strzelec

Możesz dziś liczyć, że uda ci się osiągnąć pewien drobny, acz znaczący, sukces. Możesz być z siebie dumny, nie osiadaj jednak na razie na laurach. To dopiero początek twojej drogi.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Niespodziewanie pewien Skorpion wyciągnie do ciebie pomocną dłoń i doda otuchy w trudnym momencie. Możliwe, że pokaże ci nową perspektywę i na pewne sprawy zaczniesz patrzeć zupełnie inaczej. Nie poddawaj się!

Horoskop dzienny - Wodnik

Możliwe, że uszczuplisz swoje oszczędności w związku z pewnym nieprzewidzianym wydatkiem. Postaraj się w najbliższym czasie skupiać na płatnościach bardziej niż zwykle.

Horoskop dzienny - Ryby

Twoje życie szykuje dla ciebie kilka zaskakujących zwrotów akcji. Już dziś możesz liczyć na pierwsze zmiany, które co prawda nie zmienią od razu diametralnie twojego życia, ale mogą być fajnym zaczątkiem. Wiele zależy też od tego, na ile sobie pozwolisz.



