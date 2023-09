Horoskop dzienny - sobota 23 września 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Dla Barana ten weekend rozpocznie się spokojnie i leniwie. Osoby spod tego znaku powinny jednak wykorzystać sobotę na przygotowanie się do wyzwań, które czekają je już niebawem. Jeśli pokonacie teraz ogarniające was lenistwo, otrzymacie w nieodległej przyszłości upragnioną nagrodę.

REKLAMA

Horoskop dzienny - Byk

W sobotę Byki zyskają pewność, że ich dotychczasowe działania miały sens. Będziecie dostrzegać coraz więcej znaków świadczących o tym, że jesteście na właściwej ścieżce. Nie zbaczajcie z niej, nawet jeśli poczujecie taką pokusę.

Zobacz wideo Co Polacy sądzą o chodzeniu do wróżek i czy sami korzystają z ich porad?

Horoskop dzienny - Bliźnięta

23 września Bliźnięta będą miały okazję, by przełamać codzienną rutynę. Jeśli podejdziecie do tego z umiarem i rozsądkiem, przeżyjecie przygodę, którą zapamiętacie na długo. Nie podejmujcie jednak zbyt ryzykownych działań, ponieważ będziecie tego w przyszłości żałować.

Horoskop dzienny - Rak

Raki w sobotę będą wykazywały wyjątkowo silną skłonność do narzekania. Jeżeli nie będziecie mieli ochoty podejmować tego dnia zbyt dużej aktywności, po prostu odpuśćcie. Pozwólcie sobie na odreagowanie frustracji, ale zróbcie to w konstruktywny sposób.

Horoskop dzienny - Lew

Trudy mijającego tygodnia, a zwłaszcza wczorajszych niedogodności, pójdą dziś w niepamięć. Lwy będą mogły odetchnąć pełną piersią i z wigorem rozpocząć weekend. Korzystajcie ze sprzyjających warunków. Największym błędem byłoby w chwilach radości martwić się na zapas o przyszłość.

Horoskop dzienny - Panna

Sobota będzie dobrym dniem na rozmowę z bliskimi. Jeśli chcecie przedyskutować jakąś trudną kwestię, nie zwlekajcie z tym dłużej. Gdy będziecie trzymać się faktów i przedstawicie własny punt widzenia, będziecie mogli przekonać innych do swoich racji.

Horoskop dzienny - Waga

Usłyszycie dzisiaj wiadomość, która może zasiać w waszych sercach ziarno niepewności. Przyjmijcie ją ze spokojem, ale nie bagatelizujcie ostrzegawczych sygnałów, które wysyła wam świat. Jeżeli podejmiecie w porę odpowiednie działanie, zdołacie wyjść na prostą.

Horoskop dzienny - Skorpion

W sobotę nadal będziecie czuć się silni, a może nawet niezwyciężeni. Zróbcie z tego dobry użytek, troszcząc się zarazem o to, by nadmierna pewność siebie nie wpłynęła na waszą zdolność oceny sytuacji. Nigdy nie należy zapominać, że pycha kroczy przed upadkiem.

Horoskop dzienny - Strzelec

23 września będzie szczęśliwym dniem dla Strzelców. Choć możecie nie dostrzegać tego na pierwszy rzut oka, w waszym życiu rozpoczną się procesy, które uznacie później za prawdziwy dar losu. Zachowujcie czujność, aby nie przeoczyć szansy na pozytywne zmiany.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Jeśli będziecie się dziś czuli nieco zdezorientowani, nie przejmujcie się tym. W waszym życiu wiele się dzieje, na co nie macie zbyt dużego wpływu. Taka sytuacja jest normalna i pożyteczna. Gdy zdacie się na naturalny bieg zdarzeń, sprawy ułożą się po waszej myśli.

Horoskop dzienny - Wodnik

W sobotę będziecie mieli ochotę wyrwać się z dotychczasowego marazmu i odważniej realizować własne plany. Podążajcie za swoja intuicją i nie rezygnujcie z marzeń. Jeśli zaczniecie już dziś krok po kroku podążać ku swoim celom, ich osiągnięcie z biegiem czasu okaże się możliwe.

Horoskop dzienny - Ryby

23 września to dobry dzień na odpoczynek. Świetnym pomysłem będzie wyjście do kina lub sięgnięcie po interesującą was książkę. Nie zaniedbujcie swoich potrzeb, o których często zapominacie w pędzie codzienności. Kontakt z kulturą to świetny sposób na odstresowanie się.