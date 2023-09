Horoskop dzienny - sobota 16 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Nie czekaj na jutro. Skup się na tym, co przyniesie dzisiaj. A dostarczy ci dużo emocji. Wszystko za sprawą wiadomości, która odmieni twój sposób myślenia i postrzegania świata. Przychylne znaki to: Koziorożec, Rak i Panna.

Horoskop dzienny - Byk

Będziesz głuchy na problemy innych. Jednak osoba spod znaku Raka będzie potrzebowała twojego wsparcia. Nie odrzucaj jej, tylko oddaj trochę ciepła. W związku możliwy kryzys. Nie zamiataj niczego pod dywan.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Melancholia? Zapomnij o niej. W sobotę wypełni cię energia. Znajdziesz w sobie dużo sił do działania. To idealny czas, aby uporządkować swoje sprawy i ustalić nowy plan działań. Uważaj na osobę spod znaku Skorpiona. Będzie rzucała ci kłody pod nogi.

Horoskop dzienny - Rak

Zaczniesz cieszyć się z owoców swojej pracy. W końcu poczujesz wewnętrzny spokój, a przede wszystkim satysfakcję. Mimo to zadbaj o odpowiedni odpoczynek. Potrzebujesz bodźców? Na pewno jest jakiś koncert w twojej okolicy.

Horoskop dzienny - Lew

Nie uciekniesz przed problemami. Przyszła pora, aby się z nimi zmierzyć. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią osobę spod znaku Wodnika. Zaskoczy cię dojrzałością, przenikliwością oraz swoim świeżym spojrzeniem.

Horoskop dzienny - Panna

W głowie urlop, a w rękach praca wre. Skup się na tym, co najważniejsze. Bliska ci osoba pomoże uporać się z lekkim kryzysem. Zrozumie cię tylko wtedy, kiedy będziesz z nią szczery.

Horoskop dzienny - Waga

Milczeniem i ukrywaniem nie zachęcisz obiektu swoich westchnień do kolejnego kroku. Nie zastanawiaj się zbyt długo, tylko zapytaj wprost o plany na najbliższe dni. Spontaniczna randka będzie idealnym pomysłem.

Horoskop dzienny - Skorpion

Będziesz odczuwać wdzięczność i entuzjazm oraz korzyści ze swojej ciężkiej pracy, co jeszcze bardziej zmotywuje cię do dalszego działania. Dzięki dzisiejszym przemyśleniom dowiesz się, czego ci brakuje. Dopuść do głosu intuicję.

Horoskop dzienny - Strzelec

Nie uda ci się zażegnać konfliktu. Spokojnie, masz jeszcze czas. Przemyśl swoją linię obrony i swoje argumenty, a z pewnością osiągniesz cel. Osoba spod znaku Wodnika będzie próbowała ci to utrudnić. Nie pozwól jej na to.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Skup się na odpoczynku i bliskich ci osobach. W końcu znajdziesz dla nich czas. Tylko nie opowiadaj o pracy. Sobota to dzień, w którym powinieneś oczyścić swój umysł. Przychylne znaki to: Rak, Byk i Koziorożec.

Horoskop dzienny - Wodnik

Zacznij od medytacji, a zobaczysz, jak wiele negatywnych emocji jesteś w stanie sam przezwyciężyć. Zadbaj także o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Uwolnij się od demonów, które w tobie drzemią

Horoskop dzienny - Ryby

Poszukasz swojego wewnętrznego "ja". Nie bój się sięgnąć po pomocną literaturę. Duchowe rozważanie popchną cię do kontaktu z naturą. Pójdziesz do przodu tylko wtedy, kiedy odetniesz przeszłość grubą kreską.