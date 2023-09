Horoskop na weekend 16-17 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Los bywa przewrotny, a do grona osób, które przekonały się o tym na własnej skórze, dołącza właśnie Baran. Przypadek sprawi, że staniesz twarzą w twarz z osobą, której nie widziałeś od lat. Przez najbliższe dwa dni możecie być na siebie skazani.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Tracz: Kwestie sanitarne na fermach mną wstrząsnęły

Horoskop dzienny - Byk

Byki porwie wir dobrej zabawy, w który zostaną wciągnięte przez swoich przyjaciół. Wybuchowy charakter tego znaku zodiaku może być jednak niebezpiecznym połączeniem, gdy dodamy do niego alkohol i miejsca pełne obcych ludzi. Uważaj na potencjalne zagrożenie w postaci awantury.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Jeśli ktoś na zabawie jest otoczony wianuszkiem znajomych, to zawsze są to Bliźnięta. Najbliższe 48 godzin upłynie wam pod znakiem imprez i bardziej niestandardowych atrakcji. Wielu z was obierze sobie za cel wyjazd ukierunkowany na adrenalinę.

Horoskop dzienny - Rak

Choć wszyscy znajomi wydają się wykorzystywać weekend na odpoczynek, Rak ani myśli leżeć beztrosko na kanapie. Część z was wybiera się na wspólną wycieczkę wraz z rodziną. Single podejmą decyzję o uporządkowaniu kilku swoich spraw, których nie mogą już odkładać na później.

Horoskop dzienny - Lew

Tym razem fortuna uśmiecha się do Lwa, który niespodziewanie wygrywa wszystkie zakłady i gry, w jakich tylko weźmie udział. Opętany wizją szybkiego zarobku możesz mieć skłonności do podejmowania ryzyka. Nie stawiaj jednak wszystkiego na jedną kartę, ponieważ możesz słono za to zapłacić.

Horoskop dzienny - Panna

W sercu Panien gości obecnie zawód i rozczarowanie, przez co są one smutne i niechętne do podejmowania aktywności grupowych. Niespodziewana informacja odmieni wasze spojrzenie na sytuację i przyniesie nowe nadzieje. Doceńcie osoby, które pomagają wam w trudnych chwilach.

Horoskop dzienny - Waga

Zniecierpliwione Wagi postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Zmotywowane wizją zrealizowania dawno wyczekiwanego projektu poświęcą cały wolny czas na pracę. Efekt wynagrodzi wam cały trud.

Horoskop dzienny - Skorpion

Wszystko wskazuje na to, że siły życiowe Skorpiona powoli wracają do normy. Chwilowy kryzys emocjonalny zostanie zastąpiony wolą walki i chęcią udowodnienia całemu światu, że mylił się co do ciebie. Uważaj jednak, by w szale determinacji nie popaść w kolejną skrajność.

Horoskop dzienny - Strzelec

Jeśli od jakiegoś czasu szukałeś sposobności do rozpoczęcia zajęć dodatkowych, nie będziesz miał już lepszej okazji. Przypadkiem napotkana na drodze osoba zainspiruje cię do podjęcia nowej ścieżki. Masz szansę poprawić swoją kondycję i zyskać nowych przyjaciół.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Od rana towarzyszyć ci będzie nieprzemijające uczucie irytacji. Problemy ze skupieniem i niechęć do spędzania czasu z innymi ludźmi doprowadzi do izolacji w domowym zaciszu. Koziorożce przeżyją prawdziwy szok, gdy okaże się, że przez weekend tak naprawdę niewiele ze sobą zrobiły.

Horoskop dzienny - Wodnik

Kłamstwo ma krótkie nogi, a Wodnik właśnie uciekł się do niego, by uniknąć przykrych konsekwencji. Problem w tym, że na przestrzeni najbliższych dwóch dni prawda i tak wyjdzie na jaw. Spodziewajcie się burzliwej wymiany zdań.

Horoskop dzienny - Ryby

Zodiakalne Ryby tym razem odpuściły sobie krótkie wyjazdy i postawiły na pobyt w mieście. Twoim najlepszym przyjacielem może okazać się dobra książka, ciepły koc i herbata. Czeka cię zacisze własnego mieszkania, a zarazem zgiełk podczas spacerów w przestrzeni miejskiej.