Horoskop dzienny - czwartek 14 września 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

To wyjątkowy dzień dla wszystkich Baranów, które robią właśnie karierę. Niespodziewany awans w pracy przestaje być już tak odległym wydarzeniem, a pierwsza próba przejęcia sterów w zespole zakończy się sukcesem. Tym razem wszystko, za co się weźmiesz, musi się udać.

Horoskop dzienny - Byk

Coś lub ktoś wytrąci z równowagi osobę spod znaku Byka. Porywcza natura da o sobie znać, przez co pomiędzy uczestnikami zdarzenia może dojść do kłótni. Uważaj, by nie powiedzieć czegoś, czego szybko będziesz bardzo żałować.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Czwartek to jeden z tych dni, w które Bliźnięta desperacko szukają okazji do odpoczynku. Z bólem serca wstaniecie zając się obowiązkami, które nie mogą czekać. Na pocieszenie wieczorem los obdaruje was miłą niespodzianką.

Horoskop dzienny - Rak

Przedstawiciele spod znaku Raka pierwszy raz od dawna mają świetny humor. Mimo niesprzyjających okoliczności przez najbliższe 24 godziny możecie spodziewać się wybuchów śmiechu i ciągłego uśmiechu na twarzy. Wasza dobra energia przejdzie również na rodzinę.

Horoskop dzienny - Lew

Słowem dnia dla Lwa jest tym razem "determinacja". Macie przed sobą zadanie do wykonania i nie zawahacie się sięgnąć w tym celu po wszystkie dostępne środki. Uważajcie przy tym na swoje zdrowie.

Horoskop dzienny - Panna

Stres powoli opuszcza Pannę, która dzień wcześniej skutecznie podjęła się bardzo trudnego zadania. Teraz przyszła pora na relaks i satysfakcję. Wyciągnij się wygodnie na kanapie lub wyjdź potańczyć w klubie ze znajomymi.

Horoskop dzienny - Waga

W życiu statecznej Wagi szykuje się rewolucja. Choć na początku może wywoływać w tobie lęk, szybko przekonasz się, że zmiany też są czasem potrzebne. Podejmiesz trudne decyzje, których nie pożałujesz.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nadwydajny mentalnie Skorpion padł właśnie ofiarą samego siebie. Wymagając od siebie zbyt wiele, umniejszasz swojej dotychczasowej pracy włożonej w konkretny cel. Spróbuj spojrzeć na to z dystansem, a zdasz sobie sprawę z tego, że osiągnąłeś więcej, niż sam kiedykolwiek zakładałeś.

Horoskop dzienny - Strzelec

Problemy natury medycznej dopadają Strzelca już po raz drugi w tym roku. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ w ten sposób uda ci się raz na zawsze zażegnać kryzys. Włóż wysiłek w poszukiwanie dobrego lekarza i słuchaj rad tych, którzy się na tym znają.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Nad głową Koziorożca zbierają się czarne chmury. Pod wpływem złego nastroju sprawisz przykrość bliskim. Przygotuj swoją dumę na przeprosiny, w przeciwnym razie zostaniesz sam ze sobą.

Horoskop dzienny - Wodnik

Rozmarzonego Wodnika poniosła wyobraźnia, przez co realizuje dziś szalony plan spontanicznej podróży. Niezależnie od tego czy jesteś sam, czy może z towarzyszem, możesz spodziewać się wielu nowych znajomości. Być może niektóre z nich zostaną z tobą na całe życie.

Horoskop dzienny - Ryby

Los bywa okrutny, a najlepiej wiedzą o tym zodiakalne Ryby. Będziecie świadkami bardzo przykrego wydarzenia, na które nie uda wam się wpłynąć. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by mimo to nie zwątpić w ludzkość.